GF, social impazziti per una gaffe di Marcella Bonifacio. C’entra Mirko

Hanno ormai preso il via da settimane i casting per il Grande Fratello ma i protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini continuano a far parlare di se. Questa volta è toccato di nuovo a Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Negli ultimi giorni sono giunte voci di un riavvicinamento tra i due dopo che, un paio di settimane fa, l’ex gieffino aveva annunciato via social la rottura con Greta Rossetti per via di un fantomatico tradimento. Una versione smentita poco dopo dallo stesso Sergio e che aveva creato molta confusione tra i fans della coppia nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

La prima a riportare le voci del loro riavvicinamento era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, lo scorso 26 giugno e nel corso di una puntata della trasmissione radiofonica “Gente di Marte” su Radio Marte, aveva svelato che tra di loro era tornato il sereno mostrando un video che ritraeva i due ex gieffini intenti a passeggiare mano nella mano in quel di Jesolo. Come spesso accade in queste circostanze, la notizia aveva scatenato reazioni opposte: i fan dei “Sergetti” avevano quasi gridato al miracolo, mentre altri utenti li avevano criticati in quanto si sentivano “presi in giro” dai due.

C’è da dire però che una delle fans più accanite della coppia e che vorrebbe rivederli insieme definitivamente pare proprio essere la madre dell’ex tentatrice, Marcella Bonifacio. Nonostante le premesse iniziali, ora sembra proprio che la donna sia contenta di vedere D’Ottavi al fianco della figlia e nelle ultime ore, nel tentativo di fare un gesto carino nei confronti dei due ha quindi deciso di postare una loro fotografia sui suoi profili social. Così facendo si è però resa protagonista di una gaffe che ha inevitabilmente coinvolto anche l’ex compagno di Greta, Mirko Brunetti. Un errore che non è certo passato inosservato e che ha scatenato l’ilarità dell’intero web, divenendo virale in pochissimo tempo.

La gaffe di Marcella Bonifacio

Come anticipato, in seguito alle voci di un riavvicinamento tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, la madre di lei, Marcella Bonifacio, ha pubblicato un post di sostegno alla coppia. Fino a qui nulla di strano, dal momento che la donna è da sempre molto attiva sul web, in particolare da quando Greta è entrata al Grande Fratello, ma il dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento del web è un altro.

Infatti, pare proprio che la Bonifacio abbia riciclato la caption della fotografia, dedicando alla coppia le stesse parole che aveva utilizzato in passato per sostenere la storia d’amore di Greta con Mirko Brunetti: “Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? II rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia”.

Insomma, una bella gaffe che in un primo momento ha fatto strabuzzare gli occhi ai fans che, in seguito, si sono letteralmente scatenati sui social deridendo la scelta stilistica della donna.

“Mi chiedo se la signora dedicava lo stesso messaggio anche agli altri ex della figlia, o se per loro cercava di cambiare almeno qualche frase…“, “Che imbarazzo!! Pensa Sergio quando si accorgerà che aveva scritto le stesse cose per Mirko!! Vabbè, dopo quello che ha fatto lui, non farà proprio niente che delusione“, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti di X, ex Twitter, sotto al post incriminato.

così simili eppure così diversi??!?!?! che ridere pic.twitter.com/er6Ca72wCT — letteralmente alla frutta (@teresanna__) July 3, 2024

Le spiegazioni di Marcella Bonifacio

Non è tardata ad arrivare la replica della diretta interessata che, rivolgendosi direttamente ai suoi seguaci, ha voluto spiegare l’intento del suo gesto: “Ieri sera io morivo dal ridere quando vi ho messo

quel post e non ve l’ho messo a caso ma l’ho messo proprio per voi perché lo determinate cose le faccio apposta. Vengono studiate […] Non a caso ho fatto un copia e incolla… Proprio per vedere voi che siete sempre li a controllare tutto…”.

Insomma, sembra proprio che sia stato tutto chiarito. Si è quindi trattato di un gesto del tutto intenzionale e studiato. Proprio per questo motivo c’è già ci si sta chiedendo se anche questa non sia stata un’abile mossa strategica per accendere ancora una volta i riflettori su Sergio e Greta e fare in modo che la loro parabola rimanga in ascesa ancora per un po’.