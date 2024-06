GF Greta, corna a Sergio: ecco con chi l’ha tradito (non è Colombo)

Nuovo capitolo nella telenovela tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Pochi giorni fa, Sergio ha annunciato ufficialmente la rottura con l’ex gieffina, accusandola di averlo tradito. Da lì, sui social si è scatenata una vera e propria bufera. Inizialmente, Deianira Marzano aveva svelato che il tradimento sarebbe avvenuto con Eugenio Colombo, ex flirt e grande amico di Greta. Tuttavia, quest’ultimo ha smentito qualsiasi voce. Dopo diverse ore, però, Sergio ha ritrattato il tutto, affermando di essersi fatto prendere dalla rabbia e che, in realtà, non ci sarebbe stato nessun tradimento fisico. Allo stesso modo, Greta ha poi pubblicato un comunicato, in cui ribadiva di non essere stata assolutamente infedele e sottolineando come Sergio abbia agito in modo impulsivo.

Ma, non è finita qui. Il giorno dopo l’annuncio della separazione e le accuse di tradimento, i due sono stati avvistati insieme. Sempre Deianira Marzano ha infatti condiviso una loro foto mentre erano seduti tranquillamente a mangiare. Addirittura, l’utente che ha scattato la foto ha assicurato che i fossero sereni e ridevano. A questo punto, i “Sergetti” sono stati sommersi dalle critiche. Il web si è ancor di più convinto che si tratti semplicemente di una farsa e che, in realtà, stiano facendo tutto ciò per mantenere un po’ di hype a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello.

Tuttavia, i fan della coppia hanno iniziato ad indagare ancora più in profondità per capire meglio cosa stia accadendo tra di loro. E, a tal proposito, avrebbero trovato un altro ragazzo con il quale Greta potrebbe aver tradito Sergio. Di chi si tratta? Di un suo ex storico, Pierluigi Cappelluzzo. Alcune ore fa, infatti, l’ex tentatrice ha pubblicato una storia del suo cane. Peccato che, tramite un’applicazione, alcuni fan abbiano scoperto che quel video in realtà era di mesi fa.

Da lì, hanno ipotizzato che l’influencer stesse facendo credere di essere con la famiglia quando, invece, non era così. Sempre questa mattina, poi, Greta ha anche postato una storia taggando la pagina di un negozio di scarpe. Poco dopo, proprio il suo ex Pierluigi ha iniziato a seguire quella stessa pagina. Un dato non molto rilevante ma che, collegato ad altri dettagli, ha insinuato il dubbio ai sostenitori dei “Sergetti“.

Infatti, all’interno della Casa più spiata d’Italia, la Rossetti aveva ammesso di essere ancora innamorata del suo ex ragazzo. Inoltre, suo fratello Josh Carter Rossetti pare aver fatto spesso riferimento a lui, sia nelle visite al Grande Fratello che nelle live su Instagram. Di conseguenza, c’è chi crede che, sebbene non ci sia stato un tradimento fisico, Greta e Pierluigi siano sempre rimasti in contatto. Ad ogni modo, è importante sottolineare che queste sono solo indiscrezioni e teorie dei fan da prendere assolutamente con le pinze.