GF: Simona delusa da Beatrice. Ecco cosa l’ha ferita

Simona Tagli è stata intervistata da Chi e a sorpresa ha rivelato di essere rimasta delusa da un atteggiamento di Beatrice Luzzi. Tutti, quando era in Casa, hanno visto l’assoluta lealtà e devozione che le ha mostrato, ma c’è qualcosa che l’ha fatta rimanere male.

L’ex showgirl era entrata con l’idea di diventare nemica della Luzzi per proteggere i più giovani. Ma poi lì ha cambiato idea, si è resa conto che c’era un accanimento nei confronti dell’attrice ed ha deciso quindi di andare in sua protezione. Nonostante in molti abbiano percepito questo eccessivo amore nato improvvisamente come una strategia, ciò ha funzionato. La Tagli inaspettatamente si è classificata quarta, superando anche coloro che erano quotati come vincitori, come Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi.

Il fandom della Luzzi ha sempre apprezzato il modo in cui Simona si è spesa per Beatrice ma, a tre settimane dalla fine, ha rivelato che c’è stato un suo atteggiamento che l’ha ferita. Il giorno della finale lei, Beatrice, Rosy Chin e Perla Vatiero dovevano nominare chi non meritava di essere lì in quel momento. Tutti hanno votato per la Tagli, perché ultima arrivata, ed anche la sua amica.

In un primo momento Simona ha confessato di esserci rimasta molto male. Ma poi ha spiegato che questa scelta è stata sbagliata per l’attrice stessa, “é stata poco lucida e strategica“. Poi ha però ribadito che a vincere doveva essere la Luzzi.

L’importanza del GF per Simona

Simona ha sottolineato quanto quest’esperienza, seppur breve, sia stata importante per lei. In questi anni è sempre stata chiusa in un ruolo, il GF le ha permesso di farsi conoscere ed amare (o anche odiare) per ciò che è realmente.

“Nessuno prima del Gf aveva guardato al di là della minigonna, oltre il cruciverba. Non mi sono mai percepita chiusa in quel ruolo, però la tv ti ci fa sentire, quindi, non rinnego mai quello che ho fatto, per me il Gf è stata un’occasione eccezionale“

L’ex showgirl è stata felice anche di tagliare i capelli agli altri concorrenti perché così ha portato la nuova versione di sé e l’immaginario comune non è più fermo a 20/30 anni fa.

Per ora il suo scopo non è quello di tornare in tv, ma di continuare con la sua professione di hair stylist. A Milano ha un negozio di parrucchiere per bambini e vorrebbe continuare ad ampliarlo, tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo ormai sembra acqua passata.