GF: Anita deride Simona che le risponde con classe. Che figuraccia

Anita Olivieri ha postato la foto dell’uovo di Pasqua che ha regalato ad Alessio Falsone e ha deriso Simona Tagli. Infatti ha alluso al famoso “Otto verticale“. Battuta con cui in una puntata del Grande Fratello l’ex conduttrice è stata derisa per la professione che faceva prima.

Ma lei ha saputo rispondere con classe, o meglio, il suo staff, che su X ha ironizzato. Mostrando molto più stile della Olivieri. Che, tra l’altro, ha confuso lo scarabeo con il cruciverba.

“Wow, l’uovo di Pasqua con l’otto verticale è stata un’idea geniale! Era così buono che non abbiamo fatto altro che mangiarlo senza fermarci! Parlare può aspettare, ma un uovo di Pasqua così speciale va gustato fino all’ultimo morso. Grazie per questo momento di pura golosità!“

Wow, l'uovo di Pasqua con l'otto verticale è stata un'idea geniale!

Era così buono che non abbiamo fatto altro che mangiarlo senza fermarci! Parlare può aspettare, ma un uovo di Pasqua così speciale va gustato fino all'ultimo morso. Grazie per questo momento di pura golosità!… pic.twitter.com/JAzjGQJQst — Simona Tagli OFFICIAL (@OFFICIALs_tagli) April 5, 2024

Subito sui social si è sospettato che fosse successo qualcosa a telecamere spente di cui nessuno è a conoscenza, ma poi è arrivato lo staff della Tagli a spiegare il tutto.

“Spiegazione post uovo: Abbiamo visto l’uovo con: -verticale, -orizzontale (E ci ricordava il tabellone di domenica in) -S come Simona -la scritta “nessuno ne parla” E lo abbiamo trovato così ironico da farci un post“.

Seppur lo staff è stato il primo a vederci ironia, in molti non hanno apprezzato la caduta di stile da parte di Anita, l’ennesima. Da quando è uscita, infatti, la Olivieri non fa altro che cercare di attirare l’attenzione dei follower per creare la polemica e far parlare di lei. Anche perché la risposta da parte del pubblico, fino ad ora, non è stata quella da lei sperata.

Spiegazione post uovo:

Abbiamo visto l'uovo con: -verticale,

-orizzontale

(E ci ricordava il tabellone di domenica in)

-S come Simona

-la scritta "nessuno ne parla"

E lo abbiamo trovato così ironico da farci un post.

Nessuna faida, nessun regalo a tutti i concorrenti.

Solo… — Simona Tagli OFFICIAL (@OFFICIALs_tagli) April 5, 2024

L’acquisto dei follower e la ricerca della polemica: il post GF disastroso di Anita

Da quando il 25 marzo c’è stata la finale del Grande Fratello, ogni ex concorrente sta cercando di tenere ben saldi i follower acquisiti ed ognuno trova escamotage diversi. Ma mentre c’è chi tenta di proporre la propria normalità o anche chi non è per niente social, altri stanno dando segni di disperazione.

Tra questi Anita, che è uscita con pochi follower in più che, magicamente, in tre giorni, si sono triplicati. Sembra ovvio il fatto che se li sia comprati. Anche perché è arrivata a superare, in termini di numeri, concorrenti molto più amati di lei.

Inoltre da quando è fuori chiede spesso ai follower di farle domande dove puntualmente non mancano tag degli ex concorrenti (che spesso non la calcolano come Giuseppe Garibaldi). Oppure riapre discorsi vecchi come le discussioni con Beatrice Luzzi, sperando di poter attirare la sua attenzione, ma invano. Ora Simona è diventata l’ennesimo obiettivo e questa volta ci è riuscita. Almeno si sarà presa quelle poche ore di notorietà tanto ricercate.