GF, Anita di cattivo gusto: apre una porta a Luzzi dopo la mazzata

Anita Olivieri dopo il Grande Fratello sta rispondendo alle tante curiosità dei fan. Alcune di queste riguardano anche Beatrice Luzzi. Infatti, in queste ore c’è chi le ha chiesto di spiegare cosa pensa ora dell’attrice. Ma ecco che poche ore prima ha, durante una diretta sui social network, lanciato un’insinuazione che a Beatrice non piacerà molto.

Ancora oggi Anita ritiene di essere stata un personaggio forte all’interno della Casa di Cinecittà. Non nega che nel bene e nel male entrambe si siano sempre messe in gioco e così sono finite per essere tra le più esposte. “Di conseguenza le più amate e odiate contemporaneamente, come è normale che sia”, afferma la Olivieri rispondendo a una domanda di un fan curioso di sapere cosa direbbe oggi all’attrice.

C’è chi vuole sapere se ci potrebbe essere un punto di incontro tra loro o un chiarimento lontano dalle telecamere. La Olivieri crede che fuori dalla Casa di Cinecittà sia tutto più “fattibile”. Con questa risposta sembra, invece, aprire una porta a un possibile chiarimento con Beatrice.

“Tornare alla libertà calma gli animi perché si è liberi di scegliere quando e quanto tempo passare con le persone. Il gioco e la vita vera sono due cose molto diverse”

Anita, che nelle scorse ore ha smentito alcune insinuazioni sul suo conto, non risponde esplicitamente alla domanda. Non si comprende, dunque, se da parte sua ci sia la disponibilità a chiarire con la Luzzi. Bisognerebbe anche capire se da parte di Beatrice ci sarebbe questa apertura, soprattutto dopo aver saputo quanto da lei detto oggi.

Nelle scorse ore, ha fatto il giro del web un’affermazione poco carina e di cattivo gusto che Anita ha fatto durante una diretta. Alessio Falsone l’ha addirittura bloccata per evitare ulteriori polemiche. Di sicuro i due gieffini sono attualmente esposti a molteplici attacchi.

La stessa Olivieri ha anticipato che procederà legalmente da ora in poi di fronte alle pesanti critiche. Durante questa diretta, però, è proprio Anita a lasciarsi andare a un’accusa che potrebbe colpire Beatrice. “Bea faceva le coccole nel letto con persone che non era fidanzata. O che comunque non ci stava insieme”, avrebbe dichiarato.

Di certo questa è un’esternazione da evitare e che nulla ha a che vedere con il gioco. Alessio Falsone ha subito capito che questa affermazione avrebbe potuto generare problemi e così avrebbe chiuso l’argomento: “Non alimentiamo polemiche, no”. Un attacco gratuito e indelicato quello di Anita, che viene così fermata dall’ex gieffino, con cui ha attualmente una love story.