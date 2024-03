GF, Signorini sfotte Angelica: la dura reazione dell’ex gieffina

Nonostante siano passati diversi mesi da quando Angelica Baraldi ha lasciato la Casa del Grande Fratello, l’ex gieffina continua ad essere presente in qualche modo nelle dinamiche del programma. Questo perché, da quando è stata eliminata, la manager ha continuato a frequentare assiduamente Mirko Brunetti, con il quale ha stretto una grande amicizia. Difatti, Mirko, Angelica e il suo fidanzato, Riccardo Romagnoli, sono soliti spendere molto tempo insieme, condividendo il tutto sui social. Non solo, Angelica è molto attiva su Twitter, interagendo assiduamente col fandom “Perletti“, ovvero i seguaci della coppia formata da Mirko e Perla.

Questa sua costante presenza nella vita di Mirko e nelle dinamiche della coppia ha fatto sì che molti l’accusassero di sfruttare i fan dei “Perletti” e di voler rimanere “sulla cresta dell’onda” sulle loro spalle. Sui social, si scatenano con commenti ironici nei suoi confronti, ai quali ha finito per unirsi anche Alfonso Signorini. Qualche mese fa, aveva già provocato Angelica in puntata, chiedendole se avesse “una vita propria”, data la sua continua intromissione nelle vicende altrui. Ebbene, ieri 21 marzo, il conduttore si è di nuovo preso gioco della ragazza che, questa volta, ha reagito in maniera ben diversa.

Nel corso della diretta, Alfonso ha accolto in studio Paolo Masella, l’eliminato della scorsa puntata. Vista l’ora tarda, lunedì non aveva avuto modo di parlare con l’ex gieffino, che è uscito dalla Casa dopo ben sei mesi. Al che, il macellaio ha raccontato del suo ritorno alla vita normale. I suoi familiari e amici più stretti gli hanno organizzato una festa a sorpresa, alla quale era presente anche un’altra ex gieffina: Angelica Baraldi. La manager aveva stretto una forte amicizia con Paolo dentro la Casa e, dalla sua uscita, gli è stata molto vicina.

Dopo aver saputo della presenza di Angelica alla festa di Paolo, Signorini ha subito scherzato: “Ti pareva che mancava Angelica? Angelica non ha una vita sua praticamente”. In studio sono scoppiati tutti a ridere, ma pare che Angelica non abbia preso bene la battuta del conduttore. Difatti, è subito corsa su Twitter a mettere like a diversi tweet contro Alfonso. “Il pelato con queste battute su Angelica è proprio ridicolo”, si legge in un post. E ancora: “Angi, amore… Se sei odiata da Alfonso vuol dire che sei dalla parte giusta”.

A questo punto, chissà se Signorini deciderà di affrontare Angelica nella finale del Grande Fratello per chiarire il disguido o se, invece, deciderà di ignorare la cosa.