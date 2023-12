GF, Signorini sfida Garibaldi: la proposta fa tremare, Luzzi in piedi

La puntata di stasera inizia con Beatrice Luzzi, che al Grande Fratello 2023 continua a essere la protagonista, intorno a cui ruotano molte dinamiche. Stasera l’attrice si ritrova al centro della scena con Giuseppe Garibaldi, con cui ha avuto accese discussioni nei giorni scorsi. Gli scontri degenerano stasera con Alfonso Signorini che sfida il gieffino calabrese e Beatrice che finisce sotto accusa.

Il tutto prende inizio nel momento in cui il conduttore manda in onda la clip che fa da riassunto a ciò che è accaduto tra la Vigilia di Natale e Natale. Si è accesa una lite tra Beatrice e Giuseppe, quando lei ha dedotto che lui fosse il burattinaio della Casa di Cinecittà di cui parla da giorni Marco Maddaloni. Proprio lo sportivo è finito al centro delle polemiche nei giorni scorsi, in quanto ha accusato Garibaldi.

Le sue parole sono state abbastanza chiare, sebbene non abbia detto la parola burattinaio, ha comunque affermato che è per lui un giocatore. Nonostante ciò, subito dopo Maddaloni ha fatto un passo indietro e stasera si mostra adirato con Beatrice. Intanto, Signorini chiede all’attrice di spiegare la sua posizione, visto che proprio la Vigilia di Natale ha sganciato la sua frecciata.

“Marco ha sbagliato e io poi pure. Tra me e Giuseppe questo discorso di aver giocato con i sentimenti non si è mai risolto”, dichiara stasera al GF la Luzzi con un nuovo look. Invece Maddaloni si giustifica dicendo di non sapere spiegare come è uscito fuori quel discorso. Da oggi, però, intende stare attento a chi rivela determinate cose, dimostrando di essere rimasto deluso dalla reazione di Luzzi.

Ma la maggior parte dei telespettatori continuano a scagliarsi contro Marco per questa sua posizione, visto che è partito un po’ tutto da ciò che lui ha detto a Beatrice. Signorini fa replicare anche Giuseppe, che sembra non voler trovare un punto di incontro con la Luzzi. Anzi, nei giorni scorsi ha addirittura presentato un ultimatum agli autori: “O me o lei”.

Alfonso stasera lo sfida: “Vuoi che faccia partire un televoto flash tra te e Beatrice?”. Il conduttore è ironico, in quanto sa bene che al televoto Luzzi schiaccerebbe Garibaldi. In effetti, è già capitato a Beatrice di essere la favorita per il pubblico, ogni volta che è stata al televoto in realtà.

Giuseppe tenta di restare in piedi: “Non ci sono problemi Alfonso”. Nel frattempo, però, nel salotto sorgono delle polemiche. Paolo Masella vuole intervenire a tutti i costi, anche quando Signorini sta per spegnere il collegamento con la Casa. Il gieffino vuole fare notare che nella clip si è visto Beatrice che mette le mani sul collo di Giuseppe, scherzando.

“Deve chiedere scusa per le mani al collo. Non si fa e basta. Ci sono stati problemi per molto meno”, afferma Paolo. Anita prende la palla al balzo per attaccare l’attrice, ma nel salotto regna il caos e Signorini si ribella: “Anita ti vuoi fermare un secondo grazie!”.

Il conduttore rimanda in onda la clip in questione e fa notare che, in effetti, il gesto di Beatrice non è stato bello. Luzzi continua a far presente che stava giocando e che Garibaldi ne è consapevole. Infatti, il gieffino calabrese chiede ai suoi compagni d’avventura di non andare avanti con questo discorso.