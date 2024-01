GF: Signorini giustifica alcune scelte autoriali, ma non convince

Alfonso Signorini ha spiegato come mai non sono stati presi provvedimenti a seguito degli ultimi comportamenti che alcuni inquilini hanno avuto dopo la morte del padre di Beatrice Luzzi.

In molti si aspettavano una punizione nei confronti dei concorrenti, a maggior ragione dopo lo sfogo di Alfonso su Instagram. Il giorno stesso, come mai aveva fatto prima, il conduttore aveva scritto di essere rimasto esterrefatto dalla mancanza di rispetto e di empatia di alcuni inquilini. Perché, non appena il confessionale li ha avvertiti di cosa fosse successo alla Luzzi, una parte di loro si è messa a ballare e cantare, nonostante i continui richiami.

Alfonso, sul suo settimanale, ha però spiegato come mai non è stato preso alcun provvedimento, sebbene siano state molte le richieste da parte dei telespettatori.

“La casa del Grande Fratello è lo specchio della società in cui viviamo. Una società nella quale, se non in casi limite, non possiamo liberarci di tutti quelli di cui faremmo volentieri a meno. Come lei sa, mi sono rattristito anche pubblicamente per non aver visto da parte di alcuni inquilini (non di tutti e va detto) la minima sensibilità verso una persona che ha vissuto con loro, in stretta intimità, ben quattro mesi. Non so quali siano le cause di questa scarsa empatia: la giovane età, il Covid che ci ha isolati sempre di più, l’immaturità. Non lo so. Ma me ne rattristo. Profondamente“

Il conduttore non è andato molto nello specifico ma ha fatto intendere che, dato che il programma rappresenta uno spaccato della società, deve farlo in tutto e per tutto, nel bene e nel male. Come ha detto anche in puntata, non è stato violato nessun regolamento, quindi non era prevista nessuna squalifica.

Ora, non si sa se Signorini abbia preso questa decisione in concordanza con l’équipe autoriale, dato che, dal suo post Instagram, sembrava che avesse altre intenzioni. Anche la “ramanzina” fatta agli inquilini è stata molto più tranquilla di ciò che i telespettatori si aspettavano. È cosa nota però che, soprattutto questo ultimo anno, il conduttore non condivida alcune scelte autoriali, com’è successo per alcuni episodi raccontati da coloro che erano presenti tra il pubblico, durante alcune puntate.

Nonostante il rimprovero fatto agli inquilini sia stato molto chiaro, questi sembrano non voler capire e si mostrano sempre più indispettiti dalla presenza di Beatrice, anziché darle conforto, in questo momento difficile per lei.

Le incomprensioni con Letizia

Ciò che ha diviso maggiormente la Casa è stata una frase che la Luzzi ha detto in buona fede a Letizia Petris ma che lei ha mal interpretato. Appena rientrata nel loft di Cinecittà, l’attrice le si è rivolta dicendo: “Adesso siamo in due“, poiché anche la ragazza ha perso il padre, 3 anni fa.

Frase che la Petris ha interpretato con cattiveria e ciò ha portato i più giovani a schierarsi dalla sua parte, nonostante Fiordaliso abbia cercato di far capire loro le buone intenzioni della Luzzi. Questa mancanza di empatia ha infastidito anche la cantante che ha deciso di distaccarsi da loro e prenderne le distanze, perché “anche in un momento del genere non riescono a non pensare al gioco“.