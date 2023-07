GF Signorini espone la lista dei vip, Berlusconi li boccia tutti: i nomi

Sono in corso i preparativi per delineare il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il cui inizio è fissato per il 18 settembre. Preparativi che, però, potrebbero essere più complicati del previsto. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi avrebbe bocciato una prima lista di nomi proposti dagli autori del noto programma.

Maggiore sobrietà a Mediaset: la nuova linea guida

Come già accennato durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio intende fare in modo che i reality non superino certi limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. “Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi” aveva spiegato l’ad Mediaset. D’altronde, l’emittente milanese, nell’ultimo periodo, sta cercando di abbandonare la trash tv in favore di contenuti e conduzioni dalla maggiore sobrietà. Il Grande Fratello Vip dovrà cambiare passo, a partire dai suoi concorrenti.

GF Vip 8, chi sarebbe stato bocciato: i nomi

Ecco quindi che la prima lista di nomi sarebbe stata bocciata in toto. Tra questi, ci sarebbero Justine Mattera (nota per il matrimonio con Paolo Limiti), Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Questi ultimi due avevano preso parte in coppia anche all’Isola dei Famosi.

Antonio Razzi, proprio qualche giorno fa, era stato al centro di un’indiscrezione che lo avrebbe visto vicinissimo alla firma per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex senatore, d’altra parte, non aveva mai nascosto il suo desiderio di poter prendere parte al reality show targato Mediaset. Sembrerebbe, però, che il sogno di Antonio Razzi non sia destinato a realizzarsi.

Novità Grande Fratello Vip 8: cast e opinionisti

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. La vera novità, tuttavia, sarà il cast, composto per la prima volta da Vip e Nip, ovvero gente comune. Tra i nomi accostati alla trasmissione c’erano stati anche quelli di Edoardo Franco, che avrebbe rifiutato la proposta, e Annalisa Chirico. Idee più chiare per quanto riguarda gli opinionisti, con Signorini che potrebbe puntare su Paola Barale e Giuseppe Cruciani. Probabilmente gli autori dovranno compiere sforzi maggiori per trovare un cast che sia in linea con le direttive di Pier Silvio. Mediaset vuole lasciarsi alle spalle la trash tv e sembrerebbe esserci aria di cambiamento.