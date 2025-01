GF show degli ‘orrori’: perché non viene chiuso, ecco il vero motivo

Ascolti tv flop, inguardabile, pubblico insofferente, conduttore inadeguato, trasmissione degli orrori e chi più ne ha più ne metta: sono questi i commenti che da mesi si sentono e si leggono a proposito dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dunque, se tutto è così tragicamente pessimo, perché Mediaset non chiude la baracca? Perché in realtà non tutto è da buttare come si dice. Tralasciando il discorso etico su ciò che si vede (il reality va ricordato che è trasmesso su una rete commerciale che non ha alcun vincolo etico e tantomeno morale), per capire perché Pier Silvio Berlusconi e soci non pensionano lo show e Alfonso Signorini bisogna guardare ai numeri naturalmente.

Innanzitutto si parta con il dire che è vero che gli ascolti non sono floridi, ma è altrettanto vero che non sono nemmeno da flop assoluto. In cinque casi la trasmissione è finita pericolosamente di poco sotto la soglia dei due milioni di telespettatori. Solitamente però è seguita tra i 2 milioni e i 2,4 milioni di utenti, con uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Lo si ripete: dati Auditel non rosei, ma nemmeno disastrosi. Se si guardano gli altri reality proposti da Mediaset, ci si accorge che alla fine il GF in qualche modo tiene. Insomma, se ci si guarda attorno, è il meno peggio: ad esempio La Talpa ha addirittura dovuto chiudere in anticipo e l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata la meno seguita della storia tanto che Mediaset ha pure pensato di archiviare definitivamente lo show. Pare però che lo riproporrà anche nel 2025. Motivo? E qui il ragionamento è il medesimo del GF.

Al momento, per il prime time, Canale 5 fatica a trovare alternative. Con le serie tv, Mediaset è in alto mare. Sta provando a convincere il pubblico, ma i risultati sono deludenti. Si prenda l’ultimo esperimento, ossia Zorro: un flop. Insomma, si fa presto a dire va chiuso tutto, si fa un po’ meno presto a trovare dei programmi validi da piazzare in sostituzione.

Inoltre va sottolineato che il Grande Fratello vive oltre i prime time, generando una marea di interazioni in rete e una miriade di visualizzazioni sula piattaforma MediasetInfinity. Altra cosa che spinge Mediaset a continuare a trasmetterlo è il fatto che gli garantisce una quantità enorme di copertura in prima serata. Fatto che si ricollega alla mancanza di alternative.Gira e rigira, alla fine la domanda è questa: senza GF, che si trasmette? Per ora non c’è un’alternativa che offra garanzie, dunque The show must go on!