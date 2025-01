GF Shaila, l’ex Zarino: “Disposta a tutto, ci ho rimesso in economia”

Mentre nella Casa del Grande Fratello Shaila Gatta continua a fare gruppetto con il suo Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes, il suo ex fidanzato decide di parlare. Si tratta di Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne con cui ha avuto una relazione di un anno e mezzo dal 2022. La loro storia d’amore è finita con un messaggio, dopo del quale non si sono più sentiti. Tramite la nuova intervista per SuperGuida TV, l’esperto di fitness dice la sua sulla relazione tanto discussa nata nella Casa più spiata d’Italia.

Ciò accade proprio mentre le tensioni per la coppietta si stanno facendo sentire. Iago, Amanda e Stefania Orlando non hanno alcuna intenzione di abbandonare Helena, tanto che stanno smontando ogni possibile teatrino del ‘gruppetto’ capitanato da Spolverato. Quest’ultimo, intanto, continua a godersi la sua relazione con Shaila, ma cosa ne pensa Zarino? Inizialmente, l’ex tronista ha seguito di più il percorso fatto dai due nella Casa, anche perché si parla di loro ovunque.

Alessandro non sa se tra loro ci sia una storia vera oppure no, in quanto le emozioni nel reality show sono “amplificate”. “Possibile anche che il sentimento che loro dicono di provare sia meno intenso rispetto a quello che è nella realtà”, aggiunge. Zarino è d’accordo con chi dà a Shaila della maleducata e dell’arrogante al GF? L’ex tronista ha le idee abbastanza chiare: “Shaila vuole primeggiare ed è disposta a tutto pur di arrivare da qualche parte”.

Questa, d’altronde, è l’impressione che la Gatta ha fatto a molti telespettatori. Oggi Zarino non nasconde di essere rimasto deluso per come la ballerina ha messo fine alla loro relazione. Crede, dopo quanto accaduto tra loro, che probabilmente la loro love story sia stata importante solo per lui, in quanto lei sarebbe poi sparita. A questo punto, Alessandro spiega cos’è accaduto e perché è finita la loro relazione:

“La verità è che non si è andati d’accordo. Lei ha deciso di mollare il colpo in una situazione difficile quando io avevo bisogno di lei. Ha preferito andare da qualche altra parte. Lei non voleva fare altro nella vita mentre io avevo il mio progetto. Ha voluto seguire la sua strada”

Sembra proprio che Zarino non abbia un bel ricordo di questa relazione e di come si è conclusa. Ma oggi l’ex tronista ci tiene anche a chiarire alcuni dettagli, che la stessa Shaila ha rivelato nella Casa. La ballerina ha accusato i suoi ex fidanzati di averle rubato i soldi e di aver sempre pensato lei a pagare per tutti. Alessandro può assicurare che tale accusa non lo riguarda, in quanto con Shaila ci avrebbe rimesso sia “nella relazione e anche nell’economia”.

“Lei può dire quello che vuole ma la famiglia sa benissimo quello che ho fatto per lei”, dichiara con sicurezza l’ex tronista di UeD. Alessandro ritiene che nella sua vita Shaila abbia, in realtà, avuto sempre dei compagni che “l’hanno trattata bene, ma lei fa sempre la parte della vittima”. Non solo, Zarino aggiunge: “Lei di solito scappa dalle responsabilità e a volte finisce per fare la libertina ma è solo un modo per proteggersi”.

Il pubblico vedrà Alessandro entrare nella Casa come concorrente? Nelle scorse settimane, si è spesso parlato di un suo eventuale ingresso. Ecco che lui stesso precisa che, gli piacerebbe partecipare al reality show, ma non in questa edizione visto che è presente la sua ex fidanzata. Allo stesso tempo, Zarino precisa di non essere mai stato contattato dalla produzione.