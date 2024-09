GF, Shaila incerta su Javier e Lorenzo la stronca: “Sei ambigua”

Il Grande Fratello è iniziato da poco ma le prime dinamiche amorose sono già state messe in atto da molti dei protagonisti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una delle più accattivanti ha riguardato sicuramente Shaila Gatta che, dopo un primo avvicinamento a Lorenzo Spolverato, ora ha rivolto le sue attenzioni altrove e in particolare verso Javier Martinez. I due infatti hanno passato molto tempo insieme ultimamente e Lorenzo, nonostante il suo avvicinamento a Helena Prestes, pare non aver apprezzato particolarmente questo cambio di rotta della gieffina. Motivo per il quale, nelle ultime ore, ha avuto un confronto con la Gatta sull’argomento.

Il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Come anticipato, inizialmente sembrava che tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato potesse effettivamente scattare la scintilla dell’amore. La speranza del pubblico è però stata ben presto mandata in fumo da alcune incomprensioni tra i due gieffini, che li hanno portati ad allontanarsi.

Nonostante ciò però, Lorenzo non ha smesso di provare un forte interesse nei confronti della Gatta e, negli ultimi giorni, non ha perso occasione per dimostrarlo. L’ultima risale a poco fa, quando tra i due coinquilini vi è stato un confronto sull’interesse di Shaila per Javier e le sua attuale confusione sentimentale.

Uno dei passi più accesi della discussione è stato sicuramente quello in cui Spolverato ha accusato la Gatta di essere ambigua nei confronti di lui e di Javier. A quel punto la gieffina, evidentemente colpita al solo sentire quelle parole, è rimasta in attesa di una spiegazione da parte del coinquilino che quindi ha affermato: “Non è un insulto, io lo dico per me. Non c’è niente di sbagliato, è solo una mia percezione. Io ti accetto per quella che sei”.

A quel punto la Gatta, per giustificare il suo comportamento e forse anche per uscire da quella situazione imbarazzante, ha tirato in ballo un altro dei programmi di punta di Mediaset, Uomini e Donne, facendo un paragone, a parere di molti non azzeccato, con il Grande Fratello: “Scusa quando uno va a Uomini e Donne non si bacia con uno e poi con un altro? Io non sto baciando nessuno, mi sto divertendo. Perché dovrei essere ambigua? Sto solo scoprendo me stessa“.

In molti al solo pronunciare queste parole hanno sentito lo stridio delle unghie della Gatta sullo specchio. Cosa che evidentemente ha avvertito anche Lorenzo che, a quel punto, ha preferito chiudere la discussione congedandosi con una sorta di consiglio celato alla coinquilina: “Hai un atteggiamento che potrebbe far illudere qualcuno”.

CARA SHAILA SEI AL GRANDE FRATELLO NON A UOMINI E DONNE#grandefratello pic.twitter.com/TmhlnLikg0 — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢 (@NatasciaE30) September 28, 2024

Insomma, Spolverato sembra non voler proprio mollare la presa su Shaila ed essere quindi intenzionato a conquistarla a qualsiasi costo. Ora però a dividere i due ci si è messa anche questa ennesima discussione: chissà se nei prossimi giorni riusciranno a chiarirsi oppure decideranno, per il quieto vivere, di dividere le loro strade (almeno da un punto di vista sentimentale) fino alla fine della loro permanenza nel programma.