GF, Shaila fa retromarcia su Javier: “Mi fa sesso”, la reazione di lui

Nuovo colpo di scena nel triangolo tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Lo scorso lunedì, 7 ottobre, Javier ha potuto vedere in diretta le dichiarazioni di Shaila, la quale ha confessato di essere attratta maggiormente da Lorenzo, definendo l’argentino troppo moscio. Queste parole hanno profondamente ferito il pallavolista, che si è allontanato dall’ex velina. La ballerina, però, non ha risparmiato critiche anche a Lorenzo, rivelando di non apprezzare il suo carattere prendendo le distanze anche da lui. Nonostante ciò, dopo la puntata, Shaila ha cercato più volte un confronto con il modello milanese, dando l’impressione di aspettarsi da lui una dichiarazione più chiara e decisa.

Di fronte all’atteggiamento distaccato di Lorenzo, Shaila ha tentato un riavvicinamento con Javier. Ieri, 10 ottobre, i due si sono confrontati, parlando a cuore aperto dei loro sentimenti. Da un lato, l’argentino non ha avuto peli sulla lingua e ha ammesso di provare ancora qualcosa per la ballerina: “Ho provato anche a vederti con occhi diversi ma non mi riesce”. Tuttavia, ha anche aggiunto di essersi sentito spesso sbagliato nella loro conoscenza, arrivando alla conclusione di non essere la persona giusta per lei in questo momento. Il pallavolista, infatti, ha chiarito che non continuerà più a corteggiarla.

Ebbene, questa presa di posizione ha innescato un cambiamento in Shaila, che ha svelato di provare nuovamente attrazione per Javier. Dopo aver parlato con lui, l’ex allieva di Amici si è confidata con le ragazze di “Non è la Rai”, mostrando un totale cambio di prospettiva sull’argentino rispetto a quanto affermava solo pochi giorni prima. “Mi fa effetto, sono proprio una stupida, mamma mia mi ha fatto sesso. Che bello, mi piace”, ha detto mentre rideva imbarazzata.

Totalmente accantonato Lorenzo, che ritiene essere troppo immaturo per lei, dicendo addirittura: “Non mi attira più“. Tuttavia, quando si vuole troppo, si rischia di rimanere con nulla in mano. In tarda serata, infatti, Javier e Lorenzo si sono ritrovati in giardino con Jessica e Giglio, dove hanno parlato a lungo di Shaila. I due ragazzi sembrano aver messo entrambi un punto sull’ex velina, lasciandosi andare a dei duri giudizi. Spolverato l’ha addirittura definita una giocatrice: “Shaila è una grandissima giocatrice, quando è in puntata mette una corazza, mi dice il tuo carattere non mi piace, poi viene da parte e mi dice che gli piaccio e vuole conoscermi meglio”.

Lorenzo: …Shaila mi è scesa talmente tanto, se dovesse uscire e dirmi dormiano insieme…no, a prendere un gelato, no. Non vedo proprio niente.

Jessica: la confusione crea disinteresse.

“Shaila mi è scesa talmente tanto, se dovesse uscire e dirmi dormiamo insieme, no, a prendere un gelato, no. Non vedo proprio niente. Se entra un’altra, ciaone”, ha aggiunto il modello. Anche Javier ha deciso di tirarsi completamente indietro, arrivando ad un’amara conclusione: “Shaila secondo me non vuole né me né te. Sicuramente è più improntata verso Lorenzo, ma non c’è una persona qua che le fa girare la testa”.

“La confusione crea disinteresse”, ha concluso Jessica, riassumendo perfettamente la situazione che si è creata tra i tre gieffini. A questo punto, non resta che attendere per scoprire la reazione di Shaila di fronte alle parole di Javier e Lorenzo.