GF, Shaila “fa a turno con Lorenzo”, ma non regge. Web: ‘volgare’

È un odi et amo continuo per Shaila Gatta. La concorrente del Grande Fratello continua a essere super chiacchierata tra critiche ed elogi. Nelle ultime ore sia lei, sia il “fidanzato” Lorenzo Spolverato, hanno parlato con Bernardo Cherubini, cercando in qualche modo di dare una visione della situazione attuale dentro la Casa. Ci ha pensato prima l’attore, finendo poi “a muso duro” con il fratello di Jovanotti, e ci ha pensato poi anche l’ex velina di Striscia, che non ha perso occasione per mettersi seduta – male, direbbe il web – e parlare con “Berni”. Il risultato? Il nulla, perché l’uomo non cede e ha capito perfettamente le dinamiche. Tentativi di manipolazione a parte, ciò che stupisce e lascia perplesso il pubblico da casa, è come Shaila possa realmente piacere come concorrente e, successivamente, come “modi di fare”.

Su X continuano a descriverla come volgare, come scaricatrice di porto: il motivo? Il modo in cui si siede, si sdraia e si atteggia. C’è chi la porta in alto tra un fandom di coppia e un complimento, ma c’è chi, al contrario, proprio non sopporta né lei, né il suo amore Lorenzo.

Bernardo ha capito il gioco e non ci sta: il web ha fiducia in lui, e critica Shaila

Se c’è una cosa che abbiamo imparato seguendo il Grande Fratello è la parte più osservatrice del reality è il pubblico da casa. Lo è più degli autori, che spesso e volentieri lasciano in sospeso – e oscurano – dialoghi per paura di qualche reazione o, come spesso è già successo, per timore che una dinamica possa essere scoperta. A prescindere da ciò, attualmente è Bernardo il concorrente più sveglio dentro il GF; almeno, così sembra esserlo mentre parla con Lorenzo e con Shaila. “Se vuoi fare l’attore con me, puoi alzarti e andartene“, aveva detto Bernardo a Lollo, nell’ultimo confronto che li ha visti protagonisti. Spolverato, infatti, aveva provato a convincere il toscano a nominare Luca Calvani, ma no, lui non ci sta. Tentativo fallito, perché Berni “non ha bisogno di consigli di vita”.

Berni ci darà delle soddisfazioni, perché ha capito il giochetto, spero in lui che nomina come prima la strega 🧙‍♀️ Jessica e la fa giudicare dal pubblico, come giusto che sia basta — Lia Danna (@LiaDanna498043) December 13, 2024

Ma cosa c’entra Shaila? La “gatta”, come la chiamano su X (e no, non è un complimento), ha provato a fare la stessa cosa con il fratello di Jovanotti, ma ancora una volta il risultato è stato un due di picche. Più che il tentativo, però, al web non è affatto piaciuta la scena in sé per sé. Shaila, infatti, era seduta in modo non proprio raffinato mentre parlava con Bernardo e qualcuno, in diretta sul 55 o nel sito ufficiale, ha ben pensato di postare lo screen con tanto di commenti.

Che eleganza anche nello stare seduta. Quando io dico che i ballerini professionisti sono un’altra cisa ,è per questi,hanno un eleganza e una postura ,sempre. Lei volgare quando balla volgare anche nel sedersi nel muoversi, sempre. — mimi (@PaolaVannini3) December 13, 2024

“Che posizione volgare, dai…“, “Che grazia e che eleganza“, “E lei si definirebbe una sex symbol?“, gridano i commenti sotto al post. Certamente andare a colpire il lato estetico non è mai cosa giusta, specialmente oggi e in questa società, ma gli utenti di X proprio non riescono a sopportarla. Non deve diventare una giustificazione alle offese, questo mai, ma tutte queste reazioni sono figlie di tante altre dinamiche raccolte in questi quasi tre mesi. Gioco, strategia, tira e molla, incoerenza: il pubblico vede questo, e vede anche l’ineleganza. Giusto o sbagliato? Intanto Bernardo fugge, e non si lascia abbindolare.