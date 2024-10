GF, Shaila asfalta Javier e sbugiarda Lorenzo: “È stato con Helena”

Giornata di fuoco al Grande Fratello. Dopo la puntata andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre, la maggior parte degli inquilini sembra aver perso la fiducia e la stima in Shaila, creando un clima piuttosto teso nella Casa. Durante la diretta, infatti, sono state mostrate le immagini dei momenti intimi di Shaila e Lorenzo in Spagna, nonché delle parole poco carine della ballerina nei confronti di Javier. Il pubblico ha criticato fortemente la coppia, scagliandosi specialmente contro la ballerina, che non ha voluto prendersi le proprie responsabilità o chiedere delle sincere scuse a Javier.

Shaila attacca Javier: “Poco uomo, che brutta figura”

Il pallavolista argentino è ancora molto arrabbiato con Shaila, tanto da svelare alcuni dettagli confidenziali che lei gli avrebbe raccontato sotto le coperte. Parlando con Mariavittoria e Amanda Lecciso, Javier ha rivelato che Shaila avrebbe dato delle poco di buono ad entrambe. Inoltre, pare che avesse persino dubitato dell’orientamento di Lorenzo, notando una sospetta vicinanza con l’ex concorrente Michael Castorino. A quel punto, Amanda ha voluto affrontare Shaila, che ha negato tutto, prendendosela con Javier.

L’ex allieva di Amici ha preso da parte le Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, raccontando di come si senta sopraffatta da questa situazione. Secondo Shaila, Javier non si starebbe comportando da gentiluomo, rivelando fatti privati e, a suo dire, falsi solo per vendicarsi. “Che schifo, è poco uomo, sta facendo una brutta figura. Anche meno! Per me è morto, non voglio neanche parlarci”, ha detto visibilmente infastidita. Queste parole hanno fatto rapidamente il giro del web, scatenando un’altra ondata di critiche contro la Gatta.

shaila: "che schifo javier, da gentiluomo incassi il colpo! sta andando in giro a mettere inciuci di cose mai uscite dalla mia bocca, mai uscite in tv" "mai uscite in tv" e qui casca l'asino perché la mestierante le cose le dice e fa solo sotto le coperte!#grandefratello pic.twitter.com/Q5MVCIko9n — threshold (@hey_threshold) October 29, 2024

A detta di molti utenti, infatti, Shaila pare non avere ancora capito quanto sia stato scorretto il suo comportamento verso Javier e che, in realtà, la pessima figura sia solo la sua. Tuttavia, c’è anche chi la difende, affermando che la reazione di Javier sarebbe troppo esagerata. Anche Lorenzo ha preso le difese di Shaila, criticando i “comizi” di Javier con gli altri concorrenti. Nel frattempo, però, sembra che Shaila possa aver messo Lorenzo nei guai: durante la chiacchierata con le Non è la Rai, ha infatti fatto una rivelazione inedita sul “fidanzato”.

Shaila sbugiarda Lorenzo: “Cos’è successo con Helena sotto le lenzuola”

Finora, Lorenzo ha ricevuto meno critiche rispetto a Shaila poiché, a differenza di lei, non si è spinto a baci o momenti intimi con Helena, interrompendo la loro conoscenza prima di oltrepassare certi limiti. Tuttavia, questa “giustificazione” è stata smentita dall’ex velina, che ha svelato come, in realtà, anche Spolverato avrebbe condiviso momenti intimi con l’influencer brasiliana. “L’ha fatto anche lui, non c’è bacio, ma sotto le lenzuola io so che ha fatto cose con Helena. Vabbè, lascia stare”, ha detto.

Insomma, una rivelazione inaspettata che getta Lorenzo sotto una cattiva luce. A questo punto, resta da vedere come reagirà Spolverato nello scoprire che la sua “ragazza” lo ha sbugiardato davanti a tutti.