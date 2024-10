GF, Javier spiazza su Shaila. Jessica e Mariavittoria indignate

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera Javier Martinez avrebbe fatto una confessione shock in merito ad un’altra coinquilina, ovvero Shaila Gatta. Nello specifico avrebbe rivelato cosa la gieffina pensava inizialmente di Lorenzo Spolverato. Jessica Morlacchi l’avrebbe poi accusata di aver utilizzato un termine offensivo proprio nei confronti di quest’ultimo. Altre accuse sarebbero arrivate anche da parte di Mariavittoria Minghetti, a cui avrebbe rivolto parole poco gentili. Scopriamo meglio che cosa avrebbe detto Shaila nei confronti dei suoi coinquilini.

C’è stato parecchio movimento ieri al Grande Fratello dopo la messa in onda della puntata su Canale 5. Durante la notte, difatti, ci sono state alcune confessioni ed accuse di alcuni gieffini nei confronti di una loro coinquilina, nello specifico Shaila Gatta. Javier Martinez già nei giorni scorsi aveva evidenziato come la ragazza sparlasse di altri. Ieri, nello specifico, avrebbe rivelato il suo pensiero iniziale in merito a Lorenzo Spolverato. In particolare, stando a quanto detto dal pallavolista argentino, Shaila pensava gli piacessero gli uomini. Nel riverlarglielo avrebbe utilizzato anche un termine per nulla simpatico.

Di seguito la confessione di Martinez su Gatta, riportata da Biccy:

Io l’ho sempre tutelata, anche quando diceva che non ci eravamo baciati e invece mi baciava tutte le notti. Poi ne ha dette di cose su tanti qui in casa, ma anche sullo stesso Lorenzo. Su di lui mi ha detto tante cose quando eravamo a letto. Fino ad ora non avevo voluto dire nulla. Mi diceva che non le piaceva e tante altre cose che mi avevano convinto che lei non fosse interessata. Una volta ha anche parlato di alcuni suoi dubbi. non volevo dirlo, ma ora non me ne frega più nulla. Mi ha detto ‘ma secondo te a Lorenzo può essere che gli piaccia anche altro?’. Sì mi ha detto ‘che gli piacciano anche i maschi e non solo le femmine? Lo vedi che sta sempre abbracciato con Michael boh’. E lei non ha detto ‘gli piaccia anche l’altro’, ha detto dei termini diversi. Ecco perché mi chiedo come sia possibile che adesso sia innamorata di Lorenzo. Sì me l’ha detto a me nel letto. Mi ha proprio detto ‘a me sembra …’ ha usato un termine non simpatico”.

Quanto rivelato da Javier ha lasciato senza parole Jessica Morlacchi che si è indignata per la parola che, stando al racconto del pallavolista, Shaila avrebbe usato per definire Lorenzo. A scioccare l’ex cantante dei Gazosa sono stati anche altri termini utilizzati sempre da Gatta, questa volta però nei confronti di altre due coinquiline. La ballerina e showgirl italiana, difatti, avrebbe utilizzato delle parole poco gentili anche nei confronti di Mariavittoria Minghetti ed Amanda Lecciso.

Nello specifico Mariavittoria, dopo la puntata andata in onda ieri sera, è rientrata nella Casa del Grande Fratello come una furia. La gieffina non sarebbe rimasta contenta del ritorno di Gatta dal Grande Fratello spagnolo tanto da aver ammesso che avrebbe preferito rimanesse a Madrid. Minghetti si sarebbe poi sfogata con Morlacchi, riferendole appunto cosa avesse detto su di lei Gatta stando a quanto le aveva raccontato Javier. Stando a quanto svelatole dal pallavolista, difatti, Shaila avrebbe utilizzato un termine davvero poco simpatico anche nei suoi confronti.