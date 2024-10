GF, sfuriata di Enzo Paolo Turchi contro Prestes: “Devi stare zitta!”

Sono stati attimi di tensione quelli di oggi tra Enzo Paolo Turchi e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. Il ballerino e coreografo ha difatti avuto una sfuriata nei confronti della modella brasiliana, alzando la voce e portando Carmen Russo ad intervenire prontamente. Scopriamo meglio il motivo che ha scatenato la rabbia del gieffino e come sono andate nello specifico le cose tra i due.

Negli ultimi giorni Enzo Paolo Turchi sta facendo parlare parecchio di sé. Prima c’è stato il siparietto con Carmen Russo nella puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5 lunedì scorso, poi una sfuriata nei confronti di un’altra gieffina, Helena Prestes. Quest’ultima gli avrebbe chiesto di ideare insieme a lui una coreografia che la produzione gli aveva chiesto di realizzare, cercando di istruire a propria volta il resto del gruppo e scatenando così la sua ira. Enzo Paolo ha difatti visto questo gesto da parte della modella brasiliana come una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Mentre Helena provava la coreografia insieme ad altri gieffieni, Turchi le si è avvicinato iniziando ad urlarle contro. Il ballerino e coreografo si sarebbe difatti infastidito per la volontà di Prestes di guidare lei gli altri coinquilini, prendendo quindi il suo posto. Già in precedenza Enzo Paolo si era arrabbiato con Helena poiché questa aveva abbandonato le esercitazioni perché aveva fame.

Il gieffino ha sbottato contro la coinquilina dicendole testuali parole, come riportato anche da Fanpage:

Se tu dici che vuoi fare le coreografie con me mi viene solo da ridere. C’è una mancanza di rispetto e devi rispettare come rispettano tutti quanti. E devi stare pure zitta perché io ho settantacinque anni e sessantaquattro di carriera. Tu non mi dici ‘Faccio io le coreografie’ perché tu non sei all’altezza neanche di dire ‘Buongiorno’ sulla danza. Te lo dico sinceramente.