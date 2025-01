GF, sfogo social della mamma di Alfonso verso Tommaso: il motivo

Nuovo giorno, nuova polemica nella Casa più spiata d’Italia. A quanto pare le parole del conduttore, Alfonso Signorini, sull’importanza di moderare i termini e ricordarsi che le parole hanno un peso, non è stata ascoltata da tutti gli inquilini, e in particolare da Tommaso Franchi. Nelle ultime ore infatti, il gieffino, chiacchierando con Mariavittoria Minghetti ha pronunciato alcune parole reputate da molti offensive nei confronti di un altro coinquilino, Alfonso D’Apice, preso di mira dall’idraulico toscano con aggettivi e battute riguardo la sua capigliatura.

Parole che, naturalmente, non sono state apprezzate dai fans di D’Apice, ma nemmeno dalla mamma del gieffino, la signora Maria, che poche ore fa ha deciso di esprimersi sulle dichiarazioni di Tommaso Franchi utilizzando i suoi profili social. La mamma di Alfonso D’Apice si è quindi lasciata andare a un lungo sfogo social, nel quale ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione creatasi all’interno della Casa e per le parole usate dall’idraulico senese per descrivere il figlio.

Le dichiarazioni di Tommaso Franchi

A far arrabbiare la mamma e i fans di Alfonso D’Apice sono state alcune battute pronunciate da Tommaso Franchi per rivolgersi al coinquilino. Frasi che contenevano alcune parole come: “parrucchino“, “spelacchiato” e “nano“. Come anticipato, mentre chiacchierava con Mariavittoria Minghetti, l’idraulico toscano ha iniziato a prendere in giro D’Apice, lasciandosi andare anche ad affermazioni piuttosto forti: “Parrucchino cosa ti ha risposto? Perché ti rode il c**o, parrucchino!”

Ma non è finita qui perché Franchi ha poi proseguito con le prese in giro ad Alfonso e ha aggiunto: “No, la prossima volta mi nomina il tuo amico ‘spelacchiato’. Quanto ci scommetti? Sicuro!“.

Le parole della mamma di Alfonso

“Sono così delusa per alcune parole usate nei confronti di mio figlio, gratuitamente e di cattivo gusto: stempiato, parrucchino, spelacchiato, nano… Il tutto accompagnato da risate ciniche“, sono state le prime parole della mamma del gieffino riguardo le recenti dichiarazioni di Tommaso Franchi sul figlio. La donna, come traspare alla perfezione dal suo sfogo, ha sottolineato la grande amarezza provata al solo sentire quelle parole.

Dichiarazioni che, come anticipato, non hanno suscitato rabbia solamente in lei, ma anche in numerosi followers e fans di Alfonso, rimasti a dir poco basiti. C’è stato infatti anche qualcuno che ha parlato di bodyshaming e che ha iniziato a chiedere a gran voce alla produzione del reality show di prendere seri provvedimenti nei confronti di Franchi.

“Penso che siano parole che non fanno male solo a una mamma che guarda ma anche a persone che, per malattia o calvizie precoce, hanno dovuto mettere un parrucchino o fare un trapianto“, ha poi proseguito la signora Maria, mettendo ancora di più l’accento sulla gravità delle dichiarazioni di Franchi.

La donna ha poi concluso affermando: “Alfonso non ha il parrucchino. Ma anche se lo avesse, non dovrebbe dare conto a nessuno. Tutte le persone sono importanti, indipendentemente dai loro difetti fisici. Spero che il Grande Fratello intervenga per evitare ulteriori episodi di bullismo e offese gratuite.”

Cosa deciderà di fare il Grande Fratello?

Insomma, si tratta senza alcun dubbio di una situazione molto delicata. Tra pochissimo andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello e in molti, compresa la mamma di Alfonso ovviamente, non vedono l’ora di sapere se il conduttore e le sue due opinioniste in studio decideranno di tirare in ballo l’argomento e chiedere spiegazioni a Tommaso. Altrettanti poi, sperano che il Grande Fratello sceglierà di punire le dichiarazioni dell’idraulico toscano, dimostrando con i fatti che le parole hanno davvero un peso e per questo vanno sempre scelte con cura.