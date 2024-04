GF, Sergetti, Sergio fa ingelosire Greta: che cosa ha fatto

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate all’interno della casa del Grande Fratello. La loro storia continua anche una volta terminato il reality ed attualmente lui si trova in Lombardia da lei. Tra qualche ora, però, dovrà andare via e proprio poco prima della partenza ha fatto qualcosa che ha fatto ingelosire Greta. La ragazza ha pubblicato il tutto sui social.

Greta e Sergio, noti con il nome dei Sergetti, hanno da poco festeggiato una data importante. Un mese fa, difatti, si sono scambiati il loro primo bacio all’interno della casa del reality di Canale 5. Ora la coppia appare più unita che mai. Lui ha raggiunto lei a Monza e sono già due settimane che sono insieme. Oggi, tuttavia, è l’ultimo giorno che Sergio sarà da Greta, in quanto domani dovrà andare via. Proprio in queste ultime ore in sua compagnia, mentre erano a pranzo in un locale, ha fatto qualcosa che ha fatto ingelosire l’influencer.

La gieffina ha pubblicato diverse storie sui social in compagnia di Sergio. In questi giorni i due si sono mostrati mentre facevano shopping insieme, mentre facevano lavori in casa e mangiavano in diversi ristoranti. E’ stato proprio dalla vetrina del ristorante dove si trovavano oggi che il ragazzo ha iniziato a salutare e mandare bacetti a qualcuno con fare scherzoso.

La scena è stata ripresa da Rossetti, che ha pubblicato il video nelle storie Instagram del suo profilo ufficiale. In accompagnamento alla clip ha aggiunto la didascalia “Mi vuole far ingelosire in tutti i modi” ed una emoji di una faccina arrabbiata con il fumo che esce dal naso. Nel video si sente anche Greta domandare a Sergio “Ma chi saluti?”. Nulla da temere comunque per i fan della coppia: D’Ottavi stava soltanto giocando. Dopo aver salutato e mandato un bacetto a questa “persona misteriosa” lo si sente difatti ridere, cosa che lascia facilmente intuire come il suo atteggiamento fosse ironico.

Di seguito uno screen dalla storia pubblicata da Greta: