GF, Greta e Sergio, un giorno speciale: cosa festeggia la coppia

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono una delle coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello. Anche una volta terminato il reality la coppia resiste, mostrandosi più innamorata che mai. Oggi per loro è un giorno molto speciale, in quanto festeggiano un mese da un avvenimento particolarmente importante che li ha uniti. Ecco di cosa si tratta.

Esattamente un mese fa Sergio e Greta, conosciuti come i Sergetti, si sono scambiati il loro primo bacio all’interno della casa. Il romantico gesto è stato ricordato dai fan della coppia e dalla stessa gieffina con delle storie ripostate sul suo profilo Instagram ufficiale.

Di seguito le stories condivise da Rossetti sul social:

L’influencer ha quindi ricordato grazie all’affetto delle tante pagine di fan nate sul web questa giornata così speciale per lei e per il suo attuale fidanzato. I due si trovano attualmente insieme come si può vedere nelle storie successive pubblicate sul social da Greta. Per festeggiare sono andati a mangiare in un noto fast food, dove a detta di lei Sergio mancava da ben dieci anni. Lui, non mangiando carne, ha optato per un panino con il pesce. Proprio pochi giorni fa il ragazzo ha anche sfoggiato un nuovo look con capelli corti e biondissimi, dicendo addio al suo amato chignon.

La storia d’amore tra Sergio e Greta

Greta era già nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island. Lì si era insinuata nella coppia composta tra Mirko e Perla, attirandosi le antipatie dei fan del programma per aver messo fine alla loro storia d’amore. Le due, tuttavia, si sono ritrovate nella casa del Grande Fratello e sono diventate addirittura amiche. E’ proprio all’interno del reality che Rossetti ha conosciuto Sergio D’Ottavi. I due si sono avvicinati l’un l’altra in maniera graduale, tra confidenze e tenerezze, fino poi ad arrivare a scambiarsi il primo bacio un mese fa. Nonostante la lontananza e alcune differenze caratteriali la coppia si mostra sempre più affiatata ed il loro amore continua anche al di fuori della casa del Grande Fratello.