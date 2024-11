GF sempre peggio, share caduto a picco: i motivi (palesi)

A che cosa è dovuto il crollo degli ascolti del Grande Fratello? Il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda in diretta su Canale 5 sta perdendo gli appoggi? I numeri dell’ultima puntata ci dicono questo: un 15% di share è un po’ pochino se si pensa al bacino di utenti che di solito il programma coinvolge. Non solo, perché il GF è sempre stato seguito (e di fatto lo è ancora) anche sui social, dove gli utenti si scambiano commenti, lanciano ipotesi, registrano video e diffondono materiale scomodo per gli autori, spesso silenziosi su tanti, troppi aspetti.

Purtroppo ultimamente il reality di Mediaset non sta funzionando troppo bene: colpa del teatrino di Temptation Island (che francamente ha abbastanza stufato) o colpa delle solite dinamiche finte?

Il Grande Fratello sta perdendo consensi? Il pensiero del pubblico

C’è qualcosa che continua a stonare al Grande Fratello. La caduta a picco dello share del noto reality la dice lunga su quanto certe scelte autoriali stiano letteralmente rovinando il format, da sempre primo nella sfera dei programmi in prima serata. Oltre al fatto di non poterne proprio più di vedere un programma concentrato solo ed esclusivamente sulle coppie, forzando anche il non forzabile, il pubblico sta lamentando la scarsa obiettività degli autori (e del conduttore). Ok redarguire Lorenzo Spolverato per l’atteggiamento arrogante e le frasi poco carine nei confronti di Helena – e delle donne in generale – ma forse non basta?

Su X i commenti abbracciano più o meno lo stesso pensiero: “C’è gente che è stata squalificata per molto meno“, “Che noia sempre le stesse dinamiche“, “Ma perché il GF non prende provvedimenti?“. Insomma, pare che a casa tutti stiano vivendo le stesse emozioni e queste, ahinoi, non sono positive. Ultimamente il caos si sta concentrando tutto su Spolverato, attualmente in coppia con Shaila Gatta, che a quanto pare, sempre secondo il pubblico, sarebbe un po’ “il protetto” di questa edizione. Finito già nella bufera più totale per le sue espressioni poco carine nei confronti delle donne e per la sua irruenza spesso aggressiva, Lorenzo continua a “reggere” il programma. Ma ne vale davvero la pena, se le modalità sono queste? È quanto si chiedono sui social, chiamando la squalifica e sottolineando come tutto stia diventando sempre di più una “farsa”.

Qualcosa non quadra, eppure nessuno dice niente

“Alfonso quasi alle mani con quel ragazzo vince a mani basse. Lorenzo richiamato, il circo come sempre” – è questo uno dei tanti commenti pubblicati stamattina sul social dei tweet in riferimento alla puntata di lunedì 19 novembre 2024. Il Grande Fratello doveva essere senza trash, ma sembra impossibile. La scenetta Federica-Antonio-Alfonso (Stefano meno) pare avere divertito molto Alfonso e lo studio tutto, ma il pubblico a casa non ha apprezzato: come si fa ad arrivare quasi alle mani in diretta nazionale? È veramente questo il focus del programma? Dov’è l’interesse per i reali contenuti, per la verità, per le storie, per l’intelligenza e l’emozione vera?

Ecco il perché degli ascolti bassi:

-Si parla solo di coppie (In casa sanno che per essere nei blocchi devono fare la coppia fake)

-Non si dà risalto al singolo sia nel bene che nel male

-Si insabbiano cose per tutelare i prescelti falsando il gioco

-Iago è uscito#grandefratello pic.twitter.com/jHm9rHsAXV — 𝑆𝜄𝑙𝜈𝜄𝛼 (@lasBronzasicula) November 20, 2024

L’idea è che ormai il GF si sia fossilizzato su tutti quegli elementi che nonostante siano di natura discutibile e facciano arrabbiare il pubblico da casa, funzionano proprio per quello. Il tanto caro “purché se ne parli”, no? Sì, forse basta davvero che se ne parli per creare un po’ di hype, ma forse bisognerebbe anche ragionare con lucidità e rendersi conto che non sempre c’è bisogno di esagerare e di lasciare correre. Che sia tutto un fake o che sia tutto vero questo rimarrà un’incognita, ma il 15 % resta davvero un colpo basso per il GF.

Che cosa succederà sabato? Doppio appuntamento, ma non sappiamo se basterà per colmare questo crollo.