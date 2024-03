GF, Sarah Altobello non riconosciuta per strada: la reazione è virale

Sarah Altobello è un volto noto della televisione. Oltre ad essere una showgirl ed attrice, ha partecipato anche a numerosi reality show. Ha difatti preso parte nel 2019 a L’Isola dei Famosi, dove le fu attribuito un flirt con Paolo Brosio, e tre anni dopo è entrata nella casa del Grande Fratello. Nonostante ciò, però, qualcuno ancora non la riconosce. E’ quanto avvenuto con l’influencer Stefano Scala, che l’ha fermata per strada per farle qualche domanda. La reazione dell’Altobello all’accaduto è immediatamente diventata virale su TikTok.

Nel video pubblicato da Scala sul suo profilo ufficiale sul social si vede l’influencer avvicinare l’ex gieffina seduta su una panchina in un parco.

Stefano esordisce nei suoi confronti chiedendole apertamente:

Mi scusi, posso disturbarla un secondo?

La risposta di Altobello è affermativa, tuttavia subito si accerta:

Si tratta di domande scomode?

A questo punto Scala le dice apertamente che si tratta solo di una serie di domande che solitamente fanno alle persone in strada e poi le chiede come si chiami. Sarah rimane quindi decisamente spiazzata prima di pronunciare il suo nome. E’ chiaro che l’influencer non l’abbia riconosciuta. E’ solo quando va avanti con le domande che Stefano associa il volto di Altobello al reality del Grande Fratello. Le chiede difatti quale sia il suo sogno più grande.

A questo quesito la ex gieffina risponde, svelandosi:

I sogni che avevo da bambina li ho già realizzati. Ho partecipato al Grande Fratello la scorsa edizione e all’Isola dei Famosi.

E’ quindi solo in quel momento che Scala comprende di aver fatto una gaffe e domanda:

Ah hai partecipato al Grande Fratello? Non ti avevo riconosciuta!

Il video dell’incontro tra i due ha già fatto il giro del web, diventando virale in poche ore. A spiazzare maggiormente è la reazione di Sarah, che sembra prenderla abbastanza bene nonostante lo stupore nel non essere riconosciuta. Gli utenti che hanno visto il filmato sono rimasti sbalorditi a propria volta, commentando il contenuto domandandosi come sia stato possibile che Scala non sapesse chi fosse.