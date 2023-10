GF, Samira eliminata? L’evento spoilera l’uscita: i conti non tornano!

Samira Lui sarà eliminata con il televoto di stasera del Grande Fratello 2023? C’è qualcosa che non torna e che sta insospettendo non poco i telespettatori, in queste ore. Come fanno notare gli esperti di gossip Amedeo Venza, Deianira Marzano e Alessandro Rosica, è già stato programmato un evento fuori dalla Casa di Cinecittà che avrà come ospite Samira. Quest’ultima si trova attualmente al televoto insieme a Rosy, Valentina e Grecia.

Ma come è possibile che sia stato organizzato un evento per domenica 29 ottobre, ore 19.00, con Samira, se si trova ancora nella Casa? Sì, è al televoto, però ancora non dovrebbe essere sicura la sua uscita dalla Casa di Cinecittà. Com’è possibile che sia stato già programmato un evento con la presenza della Lui come ospite? A organizzare l’evento in questione è Tutto Sposi, che su Instagram ha anticipato le date della sfilata della fiera della nuova collezione degli abiti da sposa.

Tra le date annunciate c’è quella del 29 ottobre. Ebbene alle ore 19.00 di questa data è attesa sulla passerella Samira. A questo punto, qualcosa non torna, è chiaro. Come ha potuto la Lui dare la sua disponibilità per questo evento? In ogni caso, come può sapere in anticipo che il 29 ottobre sarà fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023?

Sono tanti i sospetti che stanno nascendo intorno all’annuncio di questo evento a cui pare prenderà parte la Lui a fine ottobre. D’altronde a rischiare di più tra i concorrenti di perdere il televoto che verrà chiuso stasera è proprio Samira. Sui social network è possibile leggere tra i commenti che la maggior parte dei telespettatori spera che sia lei a lasciare la Casa di Cinecittà stasera.

Il risultato del televoto verrà svelato stasera e, intanto, molti stanno già ipotizzando che siano tutti consapevoli che sarà Samira ad andare via. “Ma se è nella Casa come fa a presenziare all’evento tra 10 giorni? Ora vediamo… Se esce prima del 29 ottobre ci dobbiamo interrogare su tante cose”, scrive Amedeo Venza. L’esperto di gossip riporta il pensiero di molti telespettatori.

Non resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, Giuseppe Garibaldi ha dichiarato in queste ore che se sarà la Lui a uscire dai giochi, lui potrebbe abbandonare la Casa. Non solo, c’è chi ipotizza che Beatrice Luzzi possa essere squalificata. In particolare, molti dei suoi coinquilini credono che l’attrice abbia esagerato e fatto “cose troppo gravi”. In queste ore, inoltre, la Luzzi ha litigato animatamente con Garibaldi e stasera di sicuro arriverà un nuovo confronto tra loro.