GF: Rosy e Marco complici. La moglie di lui commenta e sorprende

In questi giorni in molti stanno notando che c’è un particolare affiatamento tra due concorrenti della Casa. Si tratta di Rosy Chin e Marco Maddaloni.

Entrambi gli inquilini sono sposati, ma anche Alfonso Signorini ha notato una simpatia tra i due. Tanto che, nella puntata dell’8 gennaio, ha detto che presto avrebbe parlato del loro feeling. In queste ore i due stanno continuando a passare quasi tutta la giornata assieme e non mancano abbracci, grattini e carezze sul letto. Anche gli utenti si sono accorti della loro complicità particolare.

“Il modo in cui Maddaloni e Rosy Chin stanno sempre insieme, attaccati…gatta ci cova“, scrive qualcuno su X. O anche: “Rosy e Maddaloni stanno troppo appiccicati…per me c’è qualcosa di losco“. In tanti stanno notando come ultimamente c’è un particolare feeling tra i due, nonostante abbiano un partner e dei figli fuori.

Anche Beatrice Luzzi ha sottolineato che ultimamente Rosy si cura di più per attirare le attenzioni di un uomo della Casa: “Ehm…uhm…Te vedo in tiro a te ultimamente, uhm? C’è qualcuno che ti ha stimolato la femminilità“.

Il commento di Romina Giannelli, moglie di Marco, è arrivato presto. Ma per lei non c’è nessun problema, anzi, definisce il pubblico “limitato“: “Siete così ridicoli, ma soprattutto limitati. Godetevi la vita“.

Questo commento, secondo molti utenti, fa sospettare che questa dinamica sia stata già studiata a tavolino da Marco. Anche perché, tutti hanno notato come nelle prime settimane abbia cercato di avvicinarsi molto alla Luzzi. Forse, dopo il piccolo litigio che c’è stato tra di loro, ha capito di poter costruire questa situazione con un’altra donna della Casa, magari anche sposata.

Rimane invece in silenzio il marito di Rosy, Paolo, che sembra abituato alla teatralità della moglie e al fatto che sia libera di baciare e abbracciare gli altri uomini della Casa, perché alla fine si tratta pur sempre di un gioco.

L’armadio gate

Nel frattempo è scoppiato anche l’armadio- gate, nella serata del 10 gennaio Rosy ha parlato in codice a Maddaloni e a Giuseppe Garibaldi nascosta nell’armadio e senza microfono, violando il regolamento.

Secondo alcuni, i tre stavano parlando di Beatrice, dato che il suo rientro ha infastidito molto alcuni inquilini. Secondo altri, invece, stavano parlando del rapporto che c’è tra Anita Olivieri e Giuseppe, che ultimamente è diventato sempre più esclusivo. Infine, altri sostengono che Rosy abbia confessato qualcosa a Marco.

Con i microfoni, però, ha detto apertamente che “la sua entrata è stata una ventata d’aria fresca” e che aveva bisogno che entrasse un suo coetaneo. Magari anche perché tra di loro sta nascendo una complicità particolare.