GF, rifiuto “reale” per Signorini. E lui pesca le 3 VIP da Non è la Rai

Mai come quest’anno Alfonso Signorini si è trovato davanti a tanti “No” categorici dopo l’invito ai vari VIP di partecipare al Grande Fratello, edizione 2024/2025. E prima Ronn Moss di Beautiful, e poi Al Bano, e ancora, Francesco Oppini, Antonio Orefice e Thomas Ceccon: tutti loro hanno rifiutato senza esitazione di entrare nella famosa porta rossa del loft di Cinecittà. Nelle ultime ore, però, Alfonso Signorini ha dovuto gestire un’altra “mazzata”, stavolta da un personaggio appartenente ad una vecchia dinastia reale. Stiamo parlando di Emanuele Filiberto, che dopo la proposta della produzione di far parte del cast a partire dal 16 settembre ha declinato gentilmente l’offerta.

Ma come mai nessuno vuole più entrare nella casa più spiata d’Italia? Nemmeno il Principe vuole più imbarcarsi in questa esperienza, forse per la paura del giudizio o forse, per altri motivi a noi sconosciuti. A dare la notizia del mega rifiuto è stato il settimanale “Oggi“:

“Emanuele Filiberto ha rifiutato il Grande Fratello nonostante gli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa più spiata dagli italiani”

Secondo i rumor, Emanuele Filiberto avrebbe rilanciato l’offerta a Signorini, chiedendogli di partecipare al GF in veste di opinionista invece che da concorrente, ma avrebbe avuto un bel picche come risposta. Un po’ come Karina Cascella, che dopo un invito e un lungo incontro con Alfonso Signorini avrebbe fatto la controproposta, chiedendo a gran voce di essere a fianco di Cesara Buonamici, seduta in studio a giudicare il comportamento dei vipponi.

Grande Fratello, Alfonso Signorini cambia strategia e sceglie loro tre

Ma noi lo sappiamo bene, Alfonso Signorini non si arrende, anche se di certo si starà facendo qualche domanda dopo tutti questi no, uno dietro l’altro. Quando non si sa dove pescare, ci si butta sul sicuro, e come è successo l’anno scorso con Perla Vatiero e Mirko Brunetti, anche quest’anno il conduttore si affida al cast di Temptation Island: i possibili nuovi concorrenti potrebbero essere Maika Randazzo, Lino Giuliano e la sua ex fidanzata Alessia Pasca. Di certo, un trio che promette tanto, ma tanto trash!

Ma non è finita qui! Secondo un rumor di TvBlog, pare che il conduttore si sarebbe rivolto anche ad alcuni volti top di Non è la Rai, con tre candidate incredibili: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cenere. Rifiuteranno anche loro o si lanceranno in questa nuova avventura?