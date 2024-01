GF, retroscena Temptation: Perla stronca Greta, poi il dolce epilogo

Nuovo confronto tra Greta Rossetti e Perla Vatiero, sotto la ‘supervisione’ di Monia La Ferrera. Al Grande Fratello Vip, le due donne che si sono contese Mirko Brunetti si sono ritrovate a discutere dell’esperienza vissuta a Temptation Island. Per chi non lo sapesse, Brunetti entrò da fidanzato di Perla e uscì con una relazione da costruire con Greta che, poi, non è andata lontano. A proposito dell’avventura nel reality delle tentazioni, la Vatiero, seppur usando toni garbati, ha menato duro sulla giovane influencer e modella.

Perla a Greta: “Devi formare il tuo carattere”

“Devi formare il tuo carattere, la tua personalità. È un’esperienza, quella di Temptation, che ti ha messo la ciliegina sulla torta, l’ha messa sul tuo essere in passato, in pratica non è una cosa positiva quella che hai fatto, parliamoci chiaro“. Così la Vatiero a proposito del percorso di Greta nel programma condotto da Filippo Bisiglia. Monia, che stava ascoltando il discorso, è intervenuta sostenendo che a Temptation la Rossetti si sia fatta conoscere soltanto di riflesso, cioè grazie alla tresca con Mirko.

forse non avete capito il problema è che le dà sempre implicitamente colpe che greta NON ha, temptation NON è stata la ciliegina perché lei NON ha rubato il fidanzato a nessuno e tutti gli insulti che si è beccata NON sono giustificabili #GrandeFratello

“A giugno – il pensiero de La Ferrera – quell’esperienza a Temptation Island non ha fatto conoscere Greta, eri filtrata da un’altra persona”. Naturalmente quell’altra persona è riferito a Brunetti, il quale, dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello 8 al televoto, da remoto e una volta ospitato dentro la Casa più spiata d’Italia, ha avuto dei confronti con le due donne non uscendone benissimo.

Il dialogo tra Greta, Perla e Monia ha avuto un dolce epilogo. La Rossetti non se l’è presa per quanto le è stato detto. Infatti alla fine del confronto si è abbracciata con le altre due donne. Un bel gesto di solidarietà femminile, tema su cui il GF sta provando ad accendere un riflettore. Seppur anche in questa edizione si sia ricorso a un po’ di trash (inevitabile d’altra parte, visto che i reality show campano pure di quello), si è lontani dal malcostume visto al Grande Fratello Vip 7 dove si sono toccate quote imbarazzanti di maleducazione e mancanza di buon senso.

Greta e Perla hanno messo da parte i loro dissidi e stanno dando esempio di grande solidarietà tra donne

Le fan di Greta da fuori la mettono contro gli altri fandom

Complimenti avete capito tutto di Greta #grandefratelllo#perletti pic.twitter.com/Q1hiGv2SiH — Viola 🐞 (@viola21105) January 21, 2024

Alfonso Signorini e il suo staff, dopo una partenza a rilento sul fronte ascolti, stanno ora raccogliendo i frutti del lavoro svolto. E stanno pure riuscendo a confezionare una trasmissione che si discosta, come poc’anzi accennato, da alcune follie del passato dove alcune situazioni venivano esasperate all’inverosimile con risvolti in taluni casi patetici e inguardabili.