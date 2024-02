GF, retroscena su un ex inquilino: il cachet richiesto per i confronti

Retroscena inedito su un ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 da ormai cinque mesi. Poche ore fa, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno svelato di aver saputo tramite fonti attendibili di alcune richieste fatte da un ex inquilino. A quanto pare, dopo la sua eliminazione, l’ex gieffino in questione avrebbe ricevuto proposte molto particolari da parte degli autori con tanto di ingenti somme di cachet. A tal proposito, avrebbe rifiutato di fare determinate cose proprio perché non soddisfatto del compenso. Infine, sembrerebbe aver chiesto grandi somme per i vari confronti fatti nel corso delle puntate. In caso contrario, si sarebbe rifiutato non solo di prestarsi ai confronti, ma proprio di presenziare in puntata.

Ebbene, alla luce di queste rivelazioni, è subito partito il toto nome per capire di chi stessero parlando i due esperti di gossip. In tanti hanno subito pensato che si stessero riferendo a Mirko Brunetti. Mirko, dopo circa due mesi, è stato definitivamente eliminato lo scorso dicembre. Un’eliminazione totalmente inaspettata, dato che, proprio dopo il suo ingresso, gli autori avevano deciso di portare il triangolo di Temptation Island in Casa, facendo entrare in gioco prima Perla Vatiero e successivamente Greta Rossetti.

Tuttavia, il comportamento ambiguo dell’imprenditore con le sue ex fidanzate aveva fatto storcere il naso al pubblico, tanto da eliminarlo a favore delle due ragazze che, invece, sono ancora dentro la Casa del GF. Da allora, però, Mirko è stato più volte protagonista di diversi scontri e confronti con altri coinquilini. In particolar modo, si è dato molto protagonismo alla sua storia d’amore con Perla, con una serie di blocchi interi dedicati ai “Perletti“. Proprio in occasione di San Valentino, Brunetti è rientrato in Casa come ospite per passare la festa dell’amore con l’ex ragazza.

Dunque, tutti gli indizi sembrerebbero portare proprio a Mirko. D’altro canto, però, c’è chi pensa che potrebbe essere coinvolto anche Vittorio Menozzi. Quest’ultimo è stato eliminato da poco dal reality e ha ancora molte dinamiche in sospeso. Per questo, potrebbe star chiedendo un importante compenso per poter risolvere le questioni irrisolte con i suoi ex coinquilini. In ogni caso, è importante sottolineare che non è confermato se le informazioni diffuse da Deianira Marzano e Amedeo Venza siano veritiere; pertanto, occorre attendere per capire esattamente a chi facessero riferimento.