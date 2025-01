GF, Rebecca e Shaila pappa e ciccia: i video, i dubbi e Striscia

Non è raro che al Grande Fratello ci siano conoscenze tra concorrenti, ma a quanto pare non è raro nemmeno che ci siano amicizie, seppure lontane, tra concorrenti e chi, invece, lavora direttamente in studio. A quanto pare in questa nuova edizione del 2025 ci sono altarini nascosti che lanciano un po’ di dubbi, ma si sa, il pubblico da casa riesce a scovare tutto, letteralmente tutto. Parliamo di Shaila Gatta e di Rebecca Staffelli, che recentemente sono finite al centro delle polemiche web per, almeno così pare dai video diventati virali su X e su TikTok, essere (o essere state) amiche. Da qui, ovviamente, il polverone: “Ecco perché Shaila è sempre salva, ha la corsia preferenziale” e tanti altri messaggi del genere, a indicare una certa delusione di fondo nei telespettatori del reality di Alfonso Signorini.

«Non vedremo mai clip a favore di Helena»: ora il web pensa al “complotto”

I video “incriminati” mostrerebbero Rebecca e Shaila, oggettivamente più giovani di adesso, intente a ballare a suon di trend e di ironia. Complici e divertite, ma soprattutto entrambe con legami stretti con Striscia la Notizia; una perché figlia del noto inviato Valerio Staffelli, l’altra perché ex velina del format di Canale 5. Che sia stato il programma da averle legate in amicizia, se così possiamo definirla? Non è sicuro, ma certamente questi video hanno destato non poco stupore nel pubblico da casa, che subito ha iniziato a riflettere sull’andamento della Casa e su quanto Shaila, in effetti, sembri essere “protetta” (se guardiamo l’andamento della puntata non è sempre così, ma si sa, i fandom sono potenti e sensibili a ogni dinamica). L’altro grande quesito si riversa poi su Helena, l’acerrima nemica di Shaila Gatta. Un tweet, ad esempio, parla chiaro:

Eco una di quelle che la proteggono ora capisco perché molti tweet non escono #veritaxhelena — jes lucchese (@JesLucchese) January 28, 2025

O ancora:

L’avete scoperto solo ora? Si sapeva già. In questo GF vanno avanti i raccomandati, d altronde Rebecca staffelli è la prima ad esserlo! Zero carisma zero capacità ma sta lì già da 2 anni 🤡🤡🤡 — Ivy_laRossa (@ginger_larossa) January 28, 2025

In effetti, se bene ripartiamo da zero, a inizio programma entrambe avevano confermato di conoscersi e lo avevano fatto senza troppi filtri. Tuttavia, ai fini del gioco, questo porterebbe un po’ di nebbia in merito alle dinamiche interne la Casa: c’è chi dice preferenze per Shaila e chi dice, al contrario, remi contro Helena. Difficile stabilire con certezza se sia davvero così, ma evidentemente questa è l’ennesima ombra che si pone sui meccanismi del programma, che quest’anno di decollare e abbracciare la credibilità non ci vuole proprio pensare.

Dove sta la verità? Sono tutti amici di tutti o c’è ancora della trasparenza tra gli inquilini e chi sta fuori? Che confusione, sarà perché è il GF!