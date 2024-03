GF: questa sera la finale. Ecco chi vincerà secondo gli esperti

Dopo 197 giorni questa sera si terrà la finale del Grande Fratello. A contendersela saranno Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. L’ultimo posto da finalista sarà conteso tra Letizia Petris, Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti.

C’è grande fermento per l’ultima puntata di questa lunghissima edizione e la domanda che ricorre più spesso è: chi vincerà?

A tutti sembra scontata la vittoria di Beatrice Luzzi. L’attrice da quando è entrata è stata la protagonista di tutte le puntate, si è fatta amare da generazioni diverse. Ha superato tantissimi televoti e ognuno con percentuali molto alte. Ogni volta che c’è stata la possibilità è stata anche eletta preferita dal pubblico. Insomma, osservando sia i sondaggi che i bookmakers, sembra che non abbia rivali. Secondo le stime la sua vittoria è certa.

L’attrice ha subito anche un brutto lutto durante il percorso in Casa. Per quell’occasione è uscita qualche giorno e inizialmente nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe tornata. Così era stata già decretata “vincitrice morale” dell’edizione. Ma poi Beatrice ha sorpreso, come ha sempre fatto in questi mesi, ed è tornata proprio per conquistare la vittoria.

L’unica che potrebbe darle filo da torcere è Perla Vatiero. La ragazza non è entrata subito ma ha approfittato della rilevanza che stava ottenendo il triangolo con Mirko Brunetti e Greta Rossetti per partecipare e riconquistare il ragazzo. E ci è riuscita. Non solo, sono molti i giovani che si immedesimano in lei. Anche Perla è stata spesso al centro delle puntate proprio grazie a questo triangolo e a questo amore che la lega a Mirko, esibito in tutti i modi a partire da Temptation Island. Al tempo stesso, dopo mesi, molti telespettatori hanno smesso di credere a questa storia d’amore che ha perso credibilità.

Dunque, se da un lato Perla ha dalla sua parte tanti giovani. Beatrice è amata non solo da quelli, ma anche da gente più adulta e soprattutto dalla stampa che, da quando è entrata in Casa, non fa che parlare di lei con ammirazione. Una cosa mai successa prima tanto che in molti parlano di “fenomeno Luzzi“.

Gli altri finalisti e la vittoria irraggiungibile

Sugli altri finalisti nessuno ci punta. Rosy Chin rappresenta a pieno la figura della mamma generosa che è entrata in Casa prodigandosi per tutti. Ma il ruolo di “casalinga disperata” non ha convinto e la sua vittoria sembra impossibile.

Stessa cosa per Massimiliano Varrese portato in finale dai fan della Luzzi solo per strategia. Nonostante mesi fa tutti lo volessero fuori a causa dei comportamenti sbagliati avuti in Casa, è stato capace di subire una certa “metamorfosi” e di mostrare il lato più divertente di sé. Ciò ha spinto molti a portarlo in finale, ma non basterà per vederlo trionfare.

Simona Tagli è stata l’ultima entrata ed ha subito intenerito il pubblico per la lealtà mostrata alla Luzzi e per essere stata una delle poche a non avere paura ad andare contro il gruppo. La finale per lei è stato un premio, ma la vittoria è alquanto improbabile.

Gli ultimi tre rimasti sono Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Secondo i sondaggi ad avere la meglio sarà lui. Qualcuno ipotizza anche che possa soffiare la vittoria alle due donne, ma va detto che lui è sempre stato sostenuto dai fan di Beatrice che, in caso di duello, voterebbero per lei.

Dunque anche se apparentemente mai come quest’anno la finale sembra già scritta, il colpo di scena può essere sempre dietro l’angolo e molto dipenderà anche dalla fortuna. Certamente si chiuderà un capitolo lungo che, nel bene e nel male, ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori, che già fanno il conto alla rovescia per la nuova edizione di settembre.