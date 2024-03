GF: Marco fa dietrofront e fa il tifo “per la migliore”. Che figuraccia

Marco Maddaloni da quando è uscito dal Grande Fratello ha espresso sempre grande sostegno per Perla Vatiero, scambiandosi anche messaggi con i suoi fan. In vista della finale ha scritto loro dicendo di “prepararsi alla guerra“, appunto per farla vincere. Ciò non è piaciuto ai Luzzers (fan di Beatrice) che lo hanno insultato.

Ciò che non è andato giù a quest’ultimi è il fatto che un ex concorrente, che ormai è uscito dalla Casa, aizzi i fan per far votare Perla. Come se volesse fare un dispetto a Beatrice, con cui ha avuto una discussione pesante poco prima di uscire. Marco quindi è stato tartassato di messaggi da parte dei Luzzers. Alcuni lo hanno insultando dandogli del “disoccupato“, altri invece hanno chiesto semplicemente spiegazioni. Dopo i tanti commenti che gli sono arrivati, Marco ha deciso di fare dietrofront e chiarirsi.

Mentre prima senza alcun timore aveva detto di voler fare la guerra per far vincere Perla, ora ha specificato che spera che vinca la migliore. Secondo lui il discorso era stato mal interpretato. Ma il messaggio è stato molto chiaro e il suo supporto per la Vatiero è sempre stato evidente.

Che faccia il tifo per la ragazza non c’è nulla di sbagliato, però sembra assurdo che un uomo fomenti i fan affinché non vinca quella che ormai per tutti è la favorita. Ora è arrivato il chiarimento che fa acqua da tutte le parti ma che dimostra per l’ennesima volta quanto il fandom della Luzzi sia pronto a tutto per vederla trionfare.

Lo scontro Maddaloni-Beatrice

Uno degli episodi più brutti accaduto nella Casa è stato proprio quello tra il judoka e l’attrice. Durante una gita fuoriporta i due hanno avuto una discussione al ristorante che ad un certo punto è degenerata. Terribili le immagini di lui che l’accusa di avidità e le affibbia alcuni insulti. Tutti nel frattempo gli davano man forte, applaudendo. Nessuno in quel momento ha difeso Beatrice che lì per lì è rimasta atterrita ed ha preferito non rispondere a tono, come di solito fa.

Quando la questione è stata trattata in puntata, Alfonso Signorini è stato molto duro con Marco e gli altri inquilini, sottolineando che l’immagine è risultata quella di un branco contro una sola persona. Le scuse a Beatrice non sono mai arrivate, nonostante Marco ha più volte detto di aver risolto con lei. Fuori dalla Casa però continua ad agire sottobanco per non vederla trionfare.