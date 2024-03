GF, guerra a suon di televoti: Maddaloni punta tutto su Perla

La finale della diciassettesima edizione del Grande Fratello è alle porte e non solo il pubblico è pronto a votare la vittoria del proprio favorito, ma anche gli ex concorrenti hanno deciso di rendere pubblici i loro schieramenti.

Marco Maddaloni si allea ufficialmente con i fan di Perla per assicurarne la vittoria.

Che il campione olimpionico sia sempre stato dalla parte dei ‘giovani’ della casa non è mai stato un mistero, anzi, più volte durante il suo soggiorno, Maddaloni ha ribadito il suo desiderio di portare avanti il gruppo dei ragazzi, suscitando le inimicizie della fazione ‘over‘.

Ma ora che siamo in dirittura di arrivo, il sentimento di protezione verso l’unica finalista dei giovani, Perla Vatiero, si fa sentire più forte che mai: come dimostra in questa chat di Instagram, il judoka è pronto alla guerra pur di far vincere Perla.



Questa scesa in campo di Maddaloni ha sortito una reazione entusiasta ovviamente da parte del fandom di coppia di Mirko e Perla, soprannominati i Perletti, pronti a creare nuovi indirizzi mail per assicurare la vittoria alla ex protagonista di Temptation Island e a soffiare la corona alla nemica di sempre, Beatrice Luzzi.

I fan della Luzzi però non stanno in silenzio.

Il branco contro Beatrice Luzzi: Maddaloni accusato da Alfonso Signorini

Non è Grande Fratello se non c’è scontro tra fazioni e quest’anno i fan della ‘Rossa’, come l’hanno soprannominata su X, si sono trovati più volte ad affrontare gli altri appassionati del reality.

Hanno accusato Marco Maddaloni di poca sportività -una accusa ricca di ironia e veleno vista la professione di quest’ultimo- soprattutto nei confronti della Luzzi.

E’ stato addirittura chiamato ‘il capobranco’, in occasione della purtroppo celebre litigata al ristorante che ha visto Maddaloni aizzare i giovani contro Beatrice, combattente in solitaria.

Alfonso Signorini stesso espresse il suo disappunto davanti al comportamento di Maddaloni e Perla, intervenuta in difesa del campione, tacciandoli di aver fatto branco, tattica che il conduttore del reality ha sempre condannato.

Caro Maddaloni in primis sei un padre…Pensa se un domani ai tuoi figli o a tua moglie viene riservato lo stesso trattamento con tanto di applausi finale!!! Come ti sentiresti??? E tu saresti un campione???Tu??? Vergognati!!!#marcomaddaloni pic.twitter.com/pv4hBbBmlA — Grazia🧘‍♀️ (@graziellalella1) March 23, 2024

Romina Giamminelli contro Simona Tagli: ‘Senza Beatrice non sei nessuno!’

Una finale con la maggior parte dei concorrenti ‘over‘ non era di certo nei piani di Maddaloni, che dopo aver fatto strategia per favorire i giovani, si trova soltanto Perla a competere per la vittoria.

L’alleanza con Mirko e i Perletti è stata dunque d’obbligo, vista soprattutto la nomina a finalista a sorpresa di Simona Tagli, ultima entrata nella casa, amica della Luzzi, che ha sbaragliato tutti gli inquilini veterani.

Negli ultimi giorni Simona si è lasciata andare a qualche riflessione, accusando Maddaloni di star ‘rosicando’ per la mancata vittoria e di star usando i sostenitori di Perla per un proprio tornaconto.

Simona insomma lo ha accusato di essere un burattinaio che fuori dalla casa manovra i fili per far vincere Perla.

Ma i fan della coppia e dello sportivo non ci stanno.

Dopotutto, Marco è uscito di sua spontanea volontà per stare vicino alla moglie in un momento di dolore, a seguito della perdita del padre, non ha quindi motivo per rosicare per la propria uscita.

E poi, dicono i fan di Perla, Simona è arrivata in finale solo grazie a Beatrice Luzzi.

Romina Giamminelli stessa, moglie di Marco, ha lanciato una stoccata alla Tagli condividendo un post nelle sue stories Instagram contro la showgirl. Stoccata che le ha subito fatto guadagnare critiche dalle fazioni opposte.

Qualcuno dovrebbe ricordare a Maddaloni e anche a sua moglie che la Tagli sarà sicuramente stata furba ma loro si sono attaccati al sedere dei perletti. Maddaloni sta facendo lo shipper pazzo dal giorno 1. Quindi il bue che dice cornuto all’asino? #GrandeFratello pic.twitter.com/iV0zqE9NVS — Fimbrethil86 •🇵🇸 Gufo 60% (@fimbrethil86) March 23, 2024

I giochi sono aperti, lunedì si decreterà non solo il vincitore di questa edizione del Grande Fratello, ma anche dello schieramento più forte, quello di Beatrice Luzzi, che dopo aver vinto più di cento nomination non ha bisogno di alleanze, o quello di Perla Vatiero, capitanato da Marco Maddaloni.