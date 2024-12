GF, quanto guadagnano i concorrenti? Cachet in ribasso, differenze

Il Grande Fratello intrattiene, accende critiche e sparge polemiche a ogni diretta, ma non solo. Perché il Grande Fratello di Alfonso Signorini lancia anche interrogativi curiosi che il pubblico spesso e volentieri non vede l’ora di scoprire. La domanda più gettonata quando una nuova edizione ha inizio? “Quanto guadagnano i concorrenti?” o, eventualmente: “Qual è il concorrente con il cachet più alto?“. Insomma, la questione dei compensi è un bell’argomento da trattare e sì, desta sempre una notevole curiosità. Pensando all’edizione corrente, ad esempio, si inizia a ragionare in base al “grado di fama” degli inquilini: di solito chi è VIP, e dunque con un trascorso di carriera più “succoso”, tende a percepire un cachet maggiore. Vale di più un Enzo Paolo o una Mariavittoria Minghetti? La risposta, in termini di “fama”, è ovviamente scontata. Ma ecco svelati alcuni dei cachet dei concorrenti di questa 25esima edizione del GF!

Grande Fratello 2024: i cachet dei concorrenti fanno discutere?

La differenza di cachet tra nip e vip è ormai data per assodata: si pensi a Cristina Quaranta, che nel corso della sua edizione (era il 2022) ha affermato di avere percepito quello che avrebbe preso in un anno e mezzo di lavoro. Anche il cachet di Marco Maddaloni (edizione 2023) era niente male: circa 5.000 € a settimana. Più la permanenza si fa lunga, più le cifre tendono ad alzarsi: di solito è questo il meccanismo, anche se in mezzo ricordiamo che c’è sempre un contratto e ci sono sempre delle clausole da tenere in considerazione. Su questa edizione del GF qualcosa è emerso, anche se la verità assoluta la sanno solo ed esclusivamente i concorrenti, che per altro si sono lasciati sfuggire qualche dettaglio sulla questione.

La categoria dei nip, dunque di coloro che con il mondo dello spettacolo non hanno mai avuto niente a che fare (o comunque molto poco), solitamente è destinata a percepire un cachet fisso a settimana, destinato a salire andando avanti. Si parla di circa 2.000 € a settimana, ovviamente variabili in base a diversi fattori. I vip, invece, viaggiano su cifre più alte (anche 7.000 € a settimana in certi casi), ma anche in questo caso la variabilità viaggia parallela al grado di notorietà del personaggio. Tra i più fortunati di questo GF 2024 sicuramente Iago Garcia e Clarissa Burt, che avrebbero percepito 7.000€ e 6.000 € circa a settimana. Un po’ più bassi Enzo Paolo Turchi e Luca Calvani, circa a 5.000 € a settimana.

C’è hi guadagna 80 € al giorno e non ha problemi a dirlo

Tra un cachet e l’altro (guai a parlarne in casa, che scatta la censura, teoricamente), agli autori del GF è sfuggito un piccolo rumor spifferato proprio tra le mura del reality. A parlare è stata Mariavittoria Minghetti, che confrontandosi con Zeudi e con Chiara, avrebbe lanciato qualche “spillata” alla produzione del GF, tacciandolo quasi di tirchiaggine. Provocazione arrivata dopo le dichiarazioni dell’ex Miss Italia, che avrebbe captato che molti dei concorrenti nip guadagnerebbero molto di più di alcuni colleghi vip:

Pensa che qui dentro pagano molto di più persone che non hanno fatto nulla, piuttosto che gente che ha fatto tanto nell’ambito dello spettacolo. Sì amo fidati. Non posso fare nomi e non posso dirlo, ma è così mi devi credere se ti dico questo. Ti assicuro che è così […]

A quel punto la dottoressa è intervenuta per smentire la cosa e fare una precisazione: “No amo, non è come dici. A me pagano una miseria. Ma di chi parli? No, te lo assicuro. Posso assicurarti di no. Io piglio 80 € al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, ma poi è la verità”. A sentire queste parole ovviamente le reazioni sul web sono state diverse: basta fare una “botta di conti” per rendersi conto che il cachet di Minghetti, alla fine, non è così male. Senza tenere conto della vetrina che il GF significa per i concorrenti, che dovranno poi essere bravi a sfruttare una volta usciti (e no, non sempre funziona).

È giusto pagare cifre alte al Grande Fratello?

Molte persone polemizzano sulle cifre alte date ai concorrenti, ma molte altre polemizzano sulla polemica fatta dai concorrenti stessi. È un gran caos, ma la macchina del GF funziona così da sempre, o almeno da quando è stato traslato in “GF Vip”. Un cambio di rotta che ha per forza di cose cambiato anche le cifre dei cachet, alzandoli spesso a numeri molto alti (si pensi alla Contessa De Blanck dell’edizione Zorzi: aveva chiesto 100.000 €, mai arrivati) e innescando non poco rumore fuori.

Questi cachet fanno sempre parlare!