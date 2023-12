GF, puntata sabato: caos in studio a telecamere spente, lo sbrocco

Grande Fratello, grande tensione. Pare che sabato sera, nel corso della diretta in prime time del reality show di Canale Cinque, una delle concorrenti eliminate e regolarmente presente in studio sia andata su tutte le furie, protestando contro la regia e lasciando temporaneamente la sua postazione. A riferire l’aneddoto è l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha raccolto una testimonianza che ha assicurato che ci sarebbero stati non pochi mugugni non ripresi dalle telecamere, ma naturalmente non sfuggiti a chi lavora dietro le quinte.

In particolare, una donna ha contattato la Marzano raccontandole che suo cognato è uno dei cameraman del GF. Quest’ultimo avrebbe narrato che un’ospite, in particolare …. (nome censurato, ndr) si è alzata ed è andata via alquanto contrariata. Dopodiché sarebbe tornata in studio per protestare, sostenendo che Lorenzo, il ciabattino, viene sempre ripreso a differenza degli altri ex gieffini. “Questo baffettino con la tovaglia per vestito”, avrebbe tuonato la donna, per poi risedersi corrucciata al suo posto.

I sospetti ricadono su Samira Lui

Di chi si tratta? Chi è colei che avrebbe mal digerito il lavoro dei cameraman e della regia? Secondo i ben informati, l’ex concorrente che ha perso le staffe sarebbe Samira Lui, futura valletta de La ruota della fortuna (lo storico programma dovrebbe tornare in onda su Canale Cinque nei prossimi mesi con al timone Gerry Scotti). In effetti, la ragazza, sebbene in puntata occupasse un posto in prima fila, non è quasi mai stata ripresa dalla regia. Trattamento diverso è stato riservato a Lorenzo, spesso inquadrato.

C’è anche chi sostiene che Samira, quelle rare volte che è finita per essere ripresa lo scorso sabato, abbia mostrato un’espressione non delle più felici, per usare un eufemismo. Insomma, se uno più uno fa due, dovrebbe essere proprio lei la donna che si è adirata ed ha abbandonato temporaneamente lo studio, salvo poi ritornarci.

Chissà se la storiella verrà smentita oppure no. Magari sarà la stessa Samira, sempre ammesso e non concesso che sia stata davvero lei a rendersi protagonista della sbroccata, a chiarire ciò che è avvenuto a telecamere spente.