GF, provvedimento ufficiale durissimo e giusto: reazioni dalla Casa

Al Grande Fratello tira una brutta aria un po’ da tutte le parti. Sia per come sta andando il reality show di Canale 5 sul fronte ascolti, sia per come si stanno comportando alcuni concorrenti. Non a caso nelle scorse ore, i vertici del programma hanno emanato un provvedimento durissimo che ha coinvolto tutta la comitiva che popola la Casa più spiata d’Italia. Che cosa è successo? Agli inquilini è arrivata una comunicazione ufficiale, letta da Luca Calvani e Loredana Lecciso, in cui è stato messo nero su bianco che, per via delle ripetute violazioni del regolamento da parte di diversi concorrenti, è stato deciso di decurtare del 30% il budget della spesa settimanale di tutti. In arrivo tempi magri per i gieffini. Ovviamente l’episodio ha innescato un vespaio nella Casa.

Che cosa hanno combinato di così grave gli inquilini? Nella nota ufficiale relativa alla punizione è stato sostenuto che troppe persone nel gioco non hanno rispetto delle regole vigenti. Ad esempio c’è chi comunica spesso in codice, chi si leva il microfono, chi si nasconde sotto le coperte per evitare di essere ascoltato. Una serie di infrazioni non più tollerate dal GF, soprattutto dopo i tanti richiami dei giorni scorsi. Così il budget della spesa è stato sforbiciato di un terzo e ora ammonta solamente a 238 euro.

L’annuncio naturalmente non ha lasciato indifferenti i concorrenti. Clayton Norcross non ha ben capito alcuni passaggi del comunicato. Ad esempio ha chiesto delucidazioni sul significato di “comunicare in codice”. Amanda e Luca hanno provveduto a spiegare all’attore che il GF ha voluto rimarcare che è vietato conversare senza farsi capire dai telespettatori.

Jessica Morlacchi ha sottolineato che ovviamente il microfono deve essere sempre indossato, anche sotto al piumone. A chi si è riferita? Ah non saperlo… Luca Calvani ha invitato tutti ad essere più rispettosi e responsabili. “Non moriremo di fame, ma dobbiamo essere più rispettosi delle regole”, ha evidenziato per poi rivolgersi in modo diretto a Lorenzo Spolverato il quale, non di rado, butta nel giardino i mozziconi di sigaretta: “È una mancanza di rispetto per gli altri, credo che a casa tua non fai lo stesso”. Già!

A proposito di Spolverato, non è difficile intuire che lui e Shaila Gatta siano due dei principali indiziati delle persone finite sotto accusa per aver comunicato in modo non trasparente e per essere finiti sotto il piumone a bisbigliare. In tutto ciò il Grande Fratello non se la passa bene sul fronte ascolti. Nell’ultimo prime time in onda martedì 19 novembre il programma è crollato sotto i due milioni di telespettatori (1.987.000 per la precisione), share inchiodato al 15.4%. Non si è al flop ma poco ci manca.