GF: Perla volta le spalle a Giuseppe. Interviene il fratello

Il fratello di Giuseppe Garibaldi, Nicola, ha scritto dure parole contro Perla Vatiero che questa mattina ha mostrato poca riconoscenza all’amico, voltandogli le spalle.

Dopo che è volato, sopra la Casa, l’aereo Beabaldi (dai fan della coppia Beatrice e Giuseppe), Perla ha rivelato all’attrice di non credere molto all’improvviso riavvicinamento dell’amico. Secondo lei, lui ha sempre pensato solamente a vincere e lo ha dimostrato più volte, come quando si è autovotato per andare in finale. Per questo non crede affatto che “improvvisamente abbia ritrovato il sentimento“. Ha alimentato così i dubbi che la Luzzi ha sempre un po’ avuto. L’aereo l’ha fatta riflettere sulla storia che hanno avuto e da giorni si sta ponendo molte domande. Perla ne ha approfittato per affossare l’amico ai suoi occhi.

Nessuno si sarebbe aspettato queste parole dalla Vatiero dato che è sempre stata dalla parte del ragazzo e finora non aveva mai commentato il rapporto tra lui e Beatrice. Perciò è intervenuto Nicola che è rimasto deluso nell’ascoltarla.

“Cara Perla, Giuseppe ti ha trattata come una sorella dal primo giorno, rimanendoti accanto nei tuoi momenti più trsiti. Sentire screditare mio fratello, non ti fa onore. Il tempo è galantuomo. Il tempo abbia il potere di rilevare la verità, di sistemare le cose e di rendere giustizia. Signori si nasce“

Probabilmente la Vatiero è rimasta delusa dal fatto che nell’ultimo televoto Giuseppe abbia deciso di sfidarla. Seppur in questo modo le ha consegnato il posto da quinta finalista, pagando lui con l’eliminazione, la giovane sembra provare un po’ di rancore. Questa sua mossa di sparlare di lui però, arrivati a pochi giorni dalla fine, potrebbe dimostrarsi controproducente.

La sfida finale pare che se la contenderanno Beatrice e lei e molti fandom appoggeranno quest’ultima. Ma dopo queste parole i fan di Giuseppe, incitati da Nicola, di certo non voteranno la ragazza. Non si esclude la possibilità che, dopo il riavvicinamento del fratello con l’attrice, anche lui inviti il fandom a votare la Luzzi.

L’eliminazione di Giuseppe Garibaldi

Nonostante per molti fosse scontato che arrivasse in finale, Giuseppe ha perso il televoto con Perla e Greta Rossetti ed ha dovuto abbandonare la Casa ad un passo dal traguardo.

Se n’è andato tra le lacrime di tutti, ma soprattutto dopo aver dato un tenero bacio a Beatrice, lasciando tutti esterrefatti. Ha ammesso che la delusione è stata tanta. Comunque, nel bene e nel male, pur commettendo molti errori, è stato uno dei protagonisti dell’edizione.