GF notte: tutti sconvolti per l’uscita di Giuseppe, accuse a Perla

Nella semifinale del Grande Fratello andata in onda il 21 marzo, sono stati eliminati Alessio Falsone, Federico Massaro e, a sorpresa, Giuseppe Garibaldi. Ciò ha lasciato esterrefatti molto gli inquilini, che anziché festeggiare sono rimasti senza parole anche dopo la puntata.

Il ragazzo era uno dei pochi rimasti ad essere entrato l’11 settembre e tutti in Casa erano molto affezionati a lui, nonostante ciò non ce l’ha fatta ad arrivare fino alla fine ed è stato eliminato. Dopo la puntata molti inquilini hanno fissato il vuoto per tanto tempo. Senza proferire parola, senza voler brindare per aver conquistato la finale.

In molti si sono chiesti cosa ha portato gli spettatori a scegliere Perla Vatiero e Greta Rossetti a Giuseppe. Massimiliano Varrese ha dato il suo responso. L’attore è stato uno dei primi a gridare “all’ingiustizia“, infatti secondo lui meritava più il ragazzo. Ma ha fatto poi un ragionamento ed ha pensato che Perla dietro ha un grande sostegno: quello dei fan suoi e di Mirko Brunetti. In questo modo, la ragazza “gioca facile“.

“Nulla contro Perla, ma Perla gareggia in due, non gareggia da sola, gareggia con Mirko. Mi dispiace ma lei ha sempre concorso in due“

Effettivamente la Vatiero è arrivata già con un fandom abbastanza forte grazie a Temptation Island. Mirko, da fuori, è stato capace di fortificarlo ed alimentarlo. Sicuramente, rispetto ad altri, non ha giocato ad armi pari, da questo punto di vista.

Max: “Nulla contro Perla però lei non gareggia da sola.. gareggia in due.. insieme a Mirko, lei ha sempre concorso in due.” ANALISI LUCIDA & PERFETTA DEL PAZIENTE, HA DETTO LA VERITÀ.#GrandeFratello pic.twitter.com/cvI8aiZ2Wy — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) March 22, 2024

Il parere di Beatrice Luzzi

Per l’attrice Giuseppe ha fatto una sciocchezza a sfidare al televoto con lui Greta e Perla. Infatti la scelta si è dimostrata controproducente. Avendo già battuto Paolo Masella, avrebbe potuto fare lo stesso con Letizia Petris.

Ma secondo lei ad aver influito molto nelle votazioni finali sono state le parole di Giuseppe. Mentre la Luzzi, come sempre, in puntata ha evidenziato quanto Anita Olivieri abbia influito negativamente nella storia che ha avuto con il giovane, lui ha negato qualsiasi tipo di interferenza.

“Credo che questo abbia influito nel voto nei suoi confronti, è molto controverso, composizioni sempre molto controverse“

Dunque, secondo lei il pubblico non ha apprezzato che Garibaldi, ancora una volta, abbia difeso Anita e “non abbia ammesso le sue colpe“. In realtà i motivi per cui è stato eliminato sono molto più profondi e riguardano proprio Beatrice.

Bea: credo che ha influito che lui abbia detto che Anita non c'entrava in super led ,lui è molto controverso E no bea sono tantissime le cose te ne accorgerai una volta fuori #grandefratello pic.twitter.com/ymiilwem0H — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 22, 2024

Beatrice e Giuseppe: e bacio fu

C’è stata una sorpresa generale per l’eliminazione di Giuseppe ma il pubblico è rimasto ancora più senza parole per il saluto finale tra lui e la Luzzi. Infatti alla fine ha trionfato l’amore e seppur nessuno l’avrebbe mai detto, i due si sono salutati con due teneri baci.

Loro sono stati la prima coppia dell’edizione: molto seguiti, ma anche molto tormentati. Sia il programma che gli altri inquilini hanno fatto di tutto per farli separare e ci sono riusciti. Non sono mancate le sofferenze da parte di entrambi. Nonostante tante volte Beatrice ha sempre poi fatto un passo avanti e perdonato tutti gli sbagli commessi da Giuseppe, ad un certo punto erano arrivati ad un punto di non ritorno.

I fan della Luzzi, che quest’anno sembrano essere a capo di tutti i televoti, non hanno mai perdonato Garibaldi, accusandolo anche di essersi riscoperto innamorato dell’attrice per vincere il programma. Nonostante ciò, a sorpresa, nelle ultime settimane c’è stato un importante riavvicinamento. Seppur i due hanno sempre negato, spesso sono stati beccati dalle telecamere a nascondersi per stare in intimità.

Il perdono che Giuseppe è riuscito ad ottenere dalla Luzzi non lo ha avuto dal suo fandom che ha fatto di tutto per farlo uscire e non farlo arrivare alla vittoria tanto desiderata. Il bacio finale è stato però un po’ una sorpresa e un po’ uno smacco per chi ha votato contro di lui, dimostrando che in realtà Beatrice lo avrebbe voluto ancora lì con lei. Ma lui ha pagato i tantissimi errori commessi.

Quel tenero saluto finale è stata la chiusura di un cerchio e Ciro Petrone, mesi fa, aveva previsto che la coppia sarebbe uscita insieme dalla Casa e nessuno, arrivati a questo punto, l’avrebbe mai detto. Probabilmente i due non avranno futuro fuori, ma hanno saputo chiudere in bellezza il percorso fatto insieme in questi mesi.