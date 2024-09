GF, Perla Vatiero e Daniele Dal Moro: nuova coppia? I dettagli

Perla Vatiero e Daniele Dal Moro vicini. Ma, si proceda con ordine. Poco più di un mese fa, Perla ha annunciato la fine della sua relazione con Mirko Brunetti. I due si erano già separati per la prima volta durante Temptation Island, ma si erano ritrovati nella Casa del Grande Fratello pochi mesi dopo. Nonostante Mirko avesse iniziato una relazione con l’ex tentatrice Greta Rossetti, lui e Perla si sono pian piano riavvicinati, facendo sognare migliaia di fan, che si sono soprannominati i “Perletti“. Lo scorso marzo, la Vatiero ha vinto il reality condotto da Alfonso Signorini ed è ufficialmente tornata con Mirko. Tuttavia, la loro riconciliazione è durata solo pochi mesi. A quanto pare, l’ex coppia non è mai riuscita a superare la prima rottura, scegliendo definitivamente di prendere strade diverse.

I fan non hanno preso affatto bene la notizia della loro rottura e continuano a sperare tutt’oggi in un loro ritorno. Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero ancora in contatto, ma non avrebbero ancora deciso quale direzione prendere riguardo al loro rapporto. Addirittura, si era diffusa una voce che Mirko stesse sentendo sia Perla che un’altra ragazza. Tuttavia, Brunetti non sarebbe l’unico a guardarsi intorno. Infatti, Perla è stata avvistata in quello che sembra essere un sospetto avvicinamento con un altro noto ex concorrente del Grande Fratello, Daniele Dal Moro.

Ieri, 17 settembre, ha preso il via la Fashion Week a Milano, attirando nel capoluogo lombardo numerosi influencer pronti ad assistere alle sfilate e partecipare ai vari eventi in programma. In uno di questi eventi hanno partecipato anche Daniele Dal Moro e Perla Vatiero, accompagnata dall’amica del GF, Letizia Petris. I due sembrano aver chiacchierato e trovato subito sintonia, al punto da scambiarsi rapidamente il follow su Instagram. Daniele ha anche condiviso una foto in compagnia delle ragazze e altri amici, che Perla ha prontamente repostato. Una volta finita la serata, poi, l’ex gieffina pare aver sbirciato il profilo Instagram di Dal Moro, tanto da piazzare un mi piace ad un suo vecchio post. Un gesto che, al giorno d’oggi, viene ormai visto come una forma di “approccio” piuttosto comune.

Va detto, però, che al momento queste sono solo supposizioni che circolano sui social e non ci sono conferme su un vero interesse tra Perla e Daniele. Inoltre, secondo Deianira Marzano, che è in contatto con Dal Moro, Perla non rientrerebbe nei gusti dell’imprenditore. A questo punto, non resta che aspettare e vedere come evolveranno le cose.