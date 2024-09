GF, Perla travolta dagli haters: “Violenza a me e famiglia, parlo io”

Perla Vatiero si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram a seguito dagli incessanti insulti degli haters. Ma, si proceda con ordine. L’influencer ha raggiunto la notorietà poco più di un anno fa, grazie alla partecipazione a Temptation Island insieme all’allora fidanzato, Mirko Brunetti. La loro storia d’amore, conclusasi in modo turbolento, ha attirato l’attenzione del pubblico, facendo sì che i due diventassero protagonisti del gossip per tutta la scorsa estate. Proprio questo clamore mediatico ha portato prima Mirko, e poi Perla, a partecipare al Grande Fratello. Nella Casa, i due si sono riavvicinati, conquistando il cuore di milioni di telespettatori e formando un fedele gruppo di fan, i “Perletti“, che hanno sostenuto Perla fino alla vittoria del reality.

Perla e Mirko: la rivolta dei fan

Tuttavia, una volta finito il programma, le cose tra Perla e Mirko non sono andate per il meglio e, nel giro di pochi mesi, si sono separati. Questa decisione ha deluso molti i loro fan, che hanno reagito in maniera decisamente eccessiva. Molti di loro hanno puntato il dito contro Perla, sostenendo che fosse influenzata dalla sua agenzia, che l’avrebbe spinta a concentrarsi unicamente sulla carriera, mettendo da parte la relazione con Mirko. Dopo la vittoria al Grande Fratello, infatti, Perla si è trasformata in un’influencer a tutti gli effetti, tra numerose collaborazioni e viaggi ed eventi in giro per l’Italia.

Le speculazioni su una presunta cattiva influenza dell’agenzia su Perla sono state ulteriormente alimentate dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha spesso criticato il manager dell’ex gieffina, Alessandro Piscopo. Da tempo, Rosica ha mosso accuse molto pesanti contro Piscopo, non solo riguardo alla gestione di Perla, ma anche nei confronti di altri talent presenti nella sua agenzia. Ad ogni modo, dopo la fine della storia con Mirko, la Vatiero è stata travolta da un grande ondata d’odio da parte degli haters o suoi vecchi sostenitori, che non perdono occasione per criticare ogni sua singola mossa.

Perla Vatiero, duro sfogo su Instagram: chat e accuse

Esasperata dalla situazione, l’influencer ha reagito sfogandosi nelle sue storie su Instagram, condividendo una serie di insulti che lei e la sua famiglia ricevono quotidianamente. Tra i commenti più duri, troviamo quelli in cui viene chiamata una “poco di buono” in cerca di notorietà o di chi sostiene che sua sorella l’abbia rovinata. Secondo Perla, tutto questo odio è stato scatenato a causa delle accuse mosse da Alessandro Rosica:

Questa è la violenza psicologica che subisco ogni giorno, tutto questo odio è guidato da un losco personaggio che come obiettivo reale ha solo il denaro. La violenza è stata estesa anche alla mia famiglia, la mia agenzia, il mio manager… è tempo di farvi capire la verità.

Infine, l’ex gieffina ha condiviso una vecchia conversazione con l’esperto di gossip, sostenendo che Rosica avrebbe iniziato a scagliarsi contro di lei solo dopo il suo rifiuto di sponsorizzare un prodotto da lui proposto:

Il vero obiettivo di questo personaggio era proprio quello di farmi sponsorizzare i fuffaguru di cui tanto parla. Al mio rifiuto ha cominciato a denigrare me e chi mi sta attorno, accusandoci di falsità e ingannando la mia community con informazioni false. Il suo tentativo di allontanare me dalla mia agenzia e da chi mi vuole bene è stato vano.

In ogni caso, va sottolineato che questa rimane solamente la versione di Perla ed è necessario ascoltare anche l’altra campana per avere un quadro completo della situazione.