GF Perla scava, Mirko ammette: “Bacio a Greta non voluto” (video)

Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella Casa sono sempre più vicini e il ragazzo si lascia andare anche a confidenze inaspettate. In particolare, oggi pomeriggio i due ex sono tornati a parlare del bacio della riappacificazione che Mirko ha avuto con Greta Rossetti, avvenuto nella puntata del 7 novembre.

Quando la sua fidanzata è andata in trasmissione per avere il confronto con Angelica Baraldi, i due hanno avuto l’opportunità di rivedersi. Era la prima volta dopo settimane, perché Mirko è entrato nella Casa mentre erano in crisi. Ma, dopo aver visto la sua ragazza discutere con l’amica, Brunetti era molto restio ad abbracciarla. In quel caso, infatti, è stato proprio Alfonso Signorini che lo ha spinto a riappacificarsi con Greta.

Oggi Perla è riuscita a trovare conferma ad un dubbio che molti fan avevano: Mirko ha dato controvoglia quel bacio alla Rossetti.

“C’è stata una cosa un po’ ridicola, fatta tanto perché si doveva fa“, ha esordito la ragazza. Il giovane poco dopo ha capito a che cosa si riferisse ed ha confessato: “L’unica cosa che ho fatto controvoglia“. Perla ha sorriso e, ironicamente, ha risposto: “Non si vedeva proprio“.

Perla: “Se non davi il bacio a G stavi 100 passi avanti.” Mirko: “L’unica cosa che ho fatto controvoglia.” LO HA DETTO FINALMENTE. #Perletti pic.twitter.com/Am3glo7zhL — ????????????????????????????????????????????????????????_97 (@zabetta97) November 26, 2023

Durante la festa di sabato 25 novembre, inoltre, i due ex sono apparsi più complici che mai, abbracciati sotto il plaid. Mirko ha confessato di volerle ancora bene. Dopo il confronto avuto il 23 novembre, in cui hanno parlato della loro storia e del perché è finita, ora sembrano pronti a ricucire il rapporto e la loro complicità è visibile sia agli occhi degli altri inquilini che fuori.

Proprio per questo, Greta ha deciso di non intervenire più sulla questione, spiegando, tramite stories Instagram, che per lei è finita con il fidanzato. Nella puntata che andrà in onda lunedì 27 novembre, i telespettatori vedranno la reazione del ragazzo dopo la decisione presa dall’ex tentatrice.

Gli insulti a Greta Rossetti

Nel frattempo, fuori dalla Casa, Greta sta vivendo un periodo molto difficile, non solo perché sta guardando il suo uomo in tv che convive con la sua ex ma anche per i tanti insulti che riceve.

Proprio recentemente ha chiesto ai Perletti (fan della coppia Perla- Mirko) di non importunarla più sulla questione. Per lei la relazione è chiusa e desidera solamente la felicità del suo (ormai ex) ragazzo.