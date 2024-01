GF: “Perla recita la sua parte dall’inizio, dispiace per Luzzi”, l’analisi

Al centro delle dinamiche del Grande Fratello c’è sempre stata Beatrice Luzzi e continua a essere lei a portare avanti i giochi, questo è indiscutibile. Ma si è posizionata piano piano al centro della scena Perla Vatiero, la quale sembra essere diventata la paladina di coloro che sono dall’inizio schierati contro l’attrice. C’è chi fuori ora dice la sua al riguardo, facendo notare che l’ex partecipante di Temptation Island starebbe recitando una parte sin dall’inizio.

Si tratta di Rosanna Fratello, la quale è stata eliminata di recente attraverso il televoto e ha visto di persona ciò che accade nella Casa di Cinecittà. Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri tra Perla e Beatrice, ecco che la cantante si svela sui loro conflitti in un’intervista per Casa Chi. “A malincuore” Rosanna sente di far parte del gruppo guidato dalla Vatiero, in quanto l’ha vista crescere e la vede combattiva. Oltre questo, la Fratello vuole stare dalla parte dei giovani.

Allo stesso tempo, Rosanna di dichiara dispiaciuta per Beatrice Luzzi “perché è stata una combattente dall’inizio” e ora ai suoi occhi appare preoccupata.

“Trovo che sia fortissima e non c’è niente di meglio che riconoscere le cose come stanno. Combatte dalla mattina alla sera, li vuole tutti accanto a sé però ti devi accontentare. Io le direi: riprenditi perché è importante che tu sia sempre attiva, sei una persona che vuole tutto e lo può avere”

Inizialmente i rapporti tra Beatrice e Rosanna non erano dei migliori. Poi la cantante ha mostrato tutta la sua sensibilità e il suo rispetto per il dolore provato da Luzzi per la morte del padre. Da lì i rapporti si sono fatti più sereni. Ed ecco che la Fratello, sebbene voglia far parte del team Perla, si ritrova a confessare di vederla come la concorrente che sta recitando di più nella Casa di Cinecittà:

“Fare la scelta è un po’ dura. Perla li ha superati, è entrata zitta zitta, secondo me già recitava la sua parte. Ora sta esternando tutto quello che ha dentro. Quasi neorealista perché una ne pensa e cento ne fa, la vedo molto attiva”

Eppure proprio la Vatiero dichiara di essere una persona “vera”, ribadendolo più e più volte, al punto che anche Alfonso Signorini l’ha presa in giro.

Intanto, Rosanna esprime la sua opinione anche su Vittorio Menozzi. Crede che sia “un mammone e una persona speciale”. Crede, però, che “un pochino si fa gestire”. Oggi la Fratello sente la mancanza della Casa del Grande Fratello, dove aveva finalmente trovato “la chiave giusta” per il suo percorso. Crede, infatti, che se ciò fosse accaduto all’inizio probabilmente non sarebbe stata eliminata dal pubblico.

Dopo di che, la cantante torna a parlare dell’episodio che l’ha vista al centro di un litigio con Rosy Chin. Rosanna ribadisce oggi che la cuoca avrebbe tentato di lanciarle una ciabatta. Dunque, sembra proprio non avere un bel ricordo di Rosy. Quest’ultima aveva negato di aver tentato di lanciare questa ciabatta, ma ancora oggi la cantante rimane ferma con la sua versione dei fatti.