GF, Perla parla del viso di Ilary Blasi: cosa ha detto (nulla di buono)

Perla Vatiero nuovamente nel mirino del web. Cos’ha detto questa volta la protagonista del Grande Fratello? Nella Casa più spiata d’Italia, le ore non passano molto velocemente e, per questo, gli inquilini si ritrovano a parlare degli argomenti più disparati. Oltre alle dinamiche relative al reality, infatti, capita anche di finire a commentare personaggi che non hanno nulla a che vedere con il programma. Questo è proprio ciò che è successo ieri, 20 dicembre, quando i gieffini hanno avuto una conversazione su una delle conduttrici più note della televisione italiana: Ilary Blasi.

Durante una chiacchierata in salotto, Perla Vatiero, Marco Maddaloni ed altri compagni hanno infatti menzionato improvvisamente l’ex moglie di Francesco Totti. Tuttavia, il discorso sulla presentatrice non si è concentrato sulle sue doti professionali, bensì su commenti prettamente estetici. Maddaloni ha infatti espresso la sua opinione sulla donna, dichiarando di trovarla molto bella, oltre che una bravissima conduttrice. Letizia Petris si è subito trovata d’accordo con il judoka, commentando la bellezza della Blasi con un netto e sincero: “Tanta roba”.

Perla Vatiero critica Ilary Blasi: il commento sui “ritocchini” estetici

A ruota l’hanno poi seguita gli altri ragazzi, tra cui Greta Rossetti, che hanno altrettanto concordato con quanto detto dai loro coinquilini. L’unica voce fuori dal coro è stata Perla Vatiero. “Anche se poteva evitare di fare tutto quello che ha fatto sul viso, perché…”, ha detto l’ex protagonista di Temptation Island, prima di essere prontamente censurata dal Grande Fratello. Quindi, la gieffina ha rivelato di ritenere eccessivi i cosiddetti “ritocchini” estetici di Ilary Blasi, proprio come aveva precedentemente criticato in modo simile la sua rivale in amore, Greta.

parlando di ilary blasi ovviamente perla doveva criticarla dicendo che poteva evitare di farsi “tutto quello che si è fatta sul viso” mentre tutti stanno a dire quanto sia bella, è più forte di lei#grandefratello pic.twitter.com/qwEtmd9QHM — ᴊᴏʀᴅᴇᴇɴ 🎄 (@ghepardato) December 20, 2023

A seguito di queste affermazioni, il popolo del web è insorto contro l’ex fidanzata di Mirko Brunetti. A detta di tanti utenti, le dichiarazioni di Perla sono state fuori luogo e assolutamente evitabili considerando il contesto ovviamente pubblico in cui Perla è ben consapevole di trovarsi. Inoltre, le continue osservazioni critiche di Vatiero sugli interventi di chirurgia estetica stanno facendo storcere il naso a molti utenti, che le considerano come opinioni obsolete e piuttosto superficiali. Alfonso Signorini deciderà di parlare della vicenda nella prossima puntata del Grande Fratello? Chissà…