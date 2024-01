GF: Perla lancia un colpo basso a Beatrice e sminuisce il suo lutto

Nella Casa del Grande Fratello i concorrenti si preparano alla puntata di stasera e Greta Rossetti è molto spaventata dal confronto che sicuramente avrà con Beatrice Luzzi. Dopo una settimana in cui si sono dette frasi dure alle spalle, la ragazza cerca disperatamente sostegno e lo trova in Perla Vatiero che ha espresso pensieri poco carini nei confronti dell’attrice.

A molti non sono piaciute le affermazioni dell’ex di Mirko Brunetti che ha parlato del lutto che ha subito Beatrice, mostrando poca delicatezza. La Vatiero, nonostante in questa discussione fosse totalmente fuori luogo, ha deciso di usare la morte del padre della Luzzi per giudicare quale lutto fosse più importante e duro da affrontare, tra il suo e quello di Letizia Petris (a cui è morto il papà 3 anni fa).

“Il padre che è morto…amo’ scusami se lo dico c’è anche una bella differenza tra una ragazza di 20 anni che perde il padre ed una che ne tiene 49/50, è sempre un padre, ma un padre che ti sei vissuto che magari ha 85 /86…è come se mi dicessi, mi viene il freddo addosso se dovessi perdere mio padre domani mattina. Lei ha toccato questo dolore“

No, non ve lo permetto! Che questa cafona ignorante si metta pure a giudicare il lutto di Beatrice lo trovo insopportabile. Che ne sa lei di cosa voglia dire perdere un genitore? Io lo so, e non giudico perché conosco la sofferenza.#GrandeFratellopic.twitter.com/ru1IrzhRHt — Francesco ⚪️⚫️ (@fraone937) January 29, 2024

Secondo Perla il dolore andrebbe classificato. Questo pensiero è stato fortemente criticato sul web e in molti hanno sottolineato come sia stata, per l’ennesima volta, indelicata. L’errore ormai più ripetuto è quello di attaccare la Luzzi sul personale e non sul gioco, passando sempre dalla ragione al torto. In tutto questo Greta, ormai fan numero uno dell’ex collega di Temptation Island, le ha dato ragione.

Lo scontro tra Perla, Greta e Beatrice

Durante la puntata del 23 gennaio c’è stato uno scontro molto acceso tra la Luzzi e la Vatiero. Una discussione basata su stoviglie e piatti da lavare, molto di basso livello, come sostenuto anche dall’attrice. Non sono mancate urla e Perla ha cercato di sopraffarla parlando velocemente e con un discorso già preparato. Questa sera la resa dei conti.

Beatrice in questa settimana non si è frenata, anzi, ha detto liberamente ciò che pensa sia su di lei che sulla Rossetti, definendole “due professioniste“. Entrambe, infatti, non sono due sprovvedute ma, avendo già partecipato ad un reality, sanno bene come funziona il rapporto con le telecamere. Per lei, sono due personaggi costruiti ed anche l’amicizia nata da poco tra di loro è “frutto di un accordo“.

Questa sera le tre torneranno in trincea, la Luzzi, senza alcun timore, ha proposto anche di andare al televoto diretto con la Vatiero, ma gli autori probabilmente non accetteranno mai.