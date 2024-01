GF, Beatrice Luzzi contro Greta: “Amicizia con Perla? Strategia”

Beatrice Luzzi, nella serata di giovedì 25 gennaio, ha avuto un confronto con Vittorio Menozzi nella Casa del Grande Fratello. La gieffina, infatti, ha sostenuto come questo si sia schierato con Greta e Perla dopo lo scontro che ha visto protagoniste Luzzi e Vatiero. Successivamente, però, l’attrice si è scagliata anche contro l’ex tentatrice di Temptation Island: ecco cosa è successo.

Beatrice Luzzi contro Vittorio Menozzi

A Beatrice Luzzi non è piaciuto il comportamento di Vittorio che, stando a quanto sostenuto dalla gieffina, non le ha riservato una parola o un gesto di solidarietà dopo lo scontro avuto in diretta con Perla. Beatrice, in particolare, ha fatto notare a Vittorio come il suo comportamento abbia lasciato trasparire una presunta scelta di schierarsi dalla parte di Perla e Greta: “Hai fatto la tua scelta perché nel momento in cui dai attenzione a Perla e a Greta e ma e non riservi neanche una parola d’affetto o di solidarietà o protezione, hai fatto una scelta. Nel momento in cui mi scontro contro tanta volgarità e tu non hai avuto l’affetto di venirmi a dire una parola sul tema, tu non solo non ti sei schierato, ti sei schierato dalla loro parte“.

Dal canto suo, Vittorio ha provato a giustificarsi, sostenendo di non essersi schierato. Beatrice è rimasta del suo parere e ha invitato l’inquilino ad avere un po’ più di lealtà nei suoi confronti: “Le hai dato il bacino della buonanotte (a Perla, ndr) nella sera stessa in cui sono stata infangata. Ma porca miseria, un po’ di lealtà, un po’ di stile“. Beatrice ha poi continuato, sostenendo come Vittorio non le abbia mostrato solidarietà e non le dia il giusto appoggio quando esce da alcuni confronti con gli altri concorrenti: “Sto reggendo il programma da mesi, sulla pelle mia, e non solo te ne rendi conto, non mi mostri solidarietà. Fai due o tre passi indietro. Non ho insultato nessuno, non ho alzato la voce, ho fatto parlare una pazza finché non mi ha fatto dire mezza parola. Eppure tu, quando esco da questi confronti, ti vergogni, fai due passi indietro, dai il bacetto a Perla, senza renderti conto“.

L’attacco a Greta Rossetti

In seguito, Beatrice si è scagliata contro Greta Rossetti. L’attrice non ha gradito la scelta dell’ex tentatrice di prendere le difese di Perla dopo lo scontro in diretta. Beatrice si è quindi espressa sull’inquilina: “Quella è andata a fare la tentatrice a Temptation Island e mo si sconvolge per quella battuta? Ha fatto avances sfacciate, è smaliziata“. Nel discorso, l’attrice ha ricordato anche la frase che Stefano Miele aveva pronunciato qualche giorno fa e che avevano scosso Greta. Beatrice ha inoltre sostenuto che l’amicizia tra Greta e Perla sia una strategia da parte della prima per ripulirsi l’immagine: “Secondo te non è una strategia essere amica di Perla per uscire da questo triangolo, ripulirsi l’immagine e avere riscontro sui social? Secondo te non è così?“.

Sembra che Beatrice possa presto salutare il Grande Fratello. Pare che l’attrice abbia rivelato a Fiordaliso l’intenzione di non rinnovare il suo contratto, complice, a quanto sembra, la stanchezza della gieffina di dover combattere contro tutta la Casa. Tale contratto dovrebbe scadere il prossimo 29 gennaio e il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe dover fare i conti con l’addio di una delle protagoniste di questa edizione. Ad ogni modo, Fiordaliso aveva incoraggiato Beatrice e non resta che attendere per scoprire quale sarà la decisione definitiva.