GF, Beatrice Luzzi verso l’abbandono: quando scade il contratto

Non sono state settimane facili per Beatrice Luzzi. Lo scorso 3 gennaio, è morto suo padre, l’architetto Paolo Luzzi. Dopo aver lasciato la Casa per alcuni giorni per stare vicino alla sua famiglia, l’attrice ha poi deciso di rientrare in gara e continuare il suo percorso al Grande Fratello. Da lì, non è passato molto tempo prima che l’attrice si ritrovasse di nuovo al centro delle dinamiche del reality. Negli ultimi giorni, ha avuto dei forti scontri con Perla Vatiero, diventata ormai sua rivale, creando una nuova spaccatura tra gli inquilini. La Luzzi ha infatti sentito che diverse persone le hanno voltato le spalle in tutta questa vicenda, tra cui Greta Rossetti e, soprattutto, il suo grande amico Vittorio Menozzi.

Nel vedere Vittorio vicino a Greta, Beatrice si è sentita tradita, causando una forte frattura nel loro rapporto. Insomma, una situazione complicata, che avrebbe messo ancora più in evidenza la stanchezza dell’attrice. A quanto pare, infatti, avrebbe rivelato a Fiordaliso di star pensando di non rinnovare il suo contratto. A distanza di quattro mesi dal suo ingresso al Grande Fratello, la Luzzi sarebbe ormai stufa di combattere contro tutta la Casa. Ricordiamo infatti che, sin dall’inizio del programma, la donna è sempre stata protagonista di diverse discussioni, guadagnandosi l’antipatia della maggior parte dei suoi coinquilini.

Inoltre, adesso sente di aver perso l’appoggio delle poche persone che reputava sue amiche. Ma, quando scade esattamente il contratto di Beatrice? La data sembrerebbe essere il prossimo 29 gennaio, dunque tra soli 4 giorni. Nel caso la Luzzi prendesse la decisione di non firmare per il rinnovo, il Grande Fratello sarà costretto ad andare avanti per ben due mesi senza colei che è stata la protagonista indiscussa di quest’edizione.

Ad ogni modo, Fiordaliso ha subito cercare d’incoraggiare la coinquilina, ricordandole la sua importanza all’interno del programma e sottolineando come i suoi stessi figli potrebbe rimanerci male nel vederla gettare la spugna. “Vorrei avere questa sicurezza che hai tu”, ha replicato Beatrice. Il confronto è poi finito con un tenero abbraccio tra le due donne, mentre le cantante le esprimeva nuovamente tutto il suo affetto e la sua stima. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quale sarà la decisione definitiva di Beatrice Luzzi.