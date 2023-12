GF, Perla la combina grossa: n-word e rischio serio di squalifica

Ci risiamo. Nonostante gli sforzi di Pier Silvio Berlusconi nel cercare di rendere quest’edizione del Grande Fratello più “pulita e familare”, in realtà, anche quest’anno non sono mancati pesanti scivoloni da parte degli inquilini della Casa. L’ultimo risale proprio a poche ore fa e riguarda una delle protagoniste indiscusse del reality: Perla Vatiero Difatti, l’ex volto di Temptation Island è stata fortemente criticata dal mondo del web, che l’ha accusata di aver fatto un commento razzista. Ma, cos’è successo?

Perla Vatiero nel mirino: il web invoca la squalifica

Ieri, 13 dicembre, i concorrenti del GF si sono riuniti per creare delle decorazioni natalizie con le quali addobbare la Casa. Tra un lavoro e l’altro, i ragazzi si sono ritrovati a parlare dei nuovi ingressi. In particolare, si sono espressi su Monia La Ferrera, l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese, che ha varcato la porta rossa da pochi giorni. Gli inquilini hanno iniziato a lodarla per la sua bellezza, riempendola di complimenti. Anche Perla ha confessato di ammirarla per la sua bellezza “naturale“. Tuttavia, nel tentativo di elogiarla, la Vatiero ha pronunciato una parola che ha fatto storcere il naso a molti: “Ha dei labbroni… Ha il naso da mulatta, da ne*rotta. Lei è perfetta”.

Sebbene Perla non volesse chiaramente offendere Monia, il termine usato dalla gieffina ha scatenato una feroce polemica sui social. In tanti hanno spiegato come la parola da lei utilizzato sia razzista e che, per questo, meriterebbe un provvedimento disciplinare, se non addirittura la squalifica. Aldilà dell’intenzione non dispregiativa della Vatiero, non è più plausibile sentir pronunciare determinate parole, tantomeno in televisione. Ricordiamo, inoltre, che, circa tre anni fa, Fausto Leali fu squalificato dal Grande Fratello Vip per un motivo in parte analogo: il cantante aveva infatti chiamato “ne*ro” Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli.

D’altro canto, però, i fan dei “Perletti” (la coppia formata da Perla e Mirko) hanno cercato di difendere la loro beniamina, sottolineando le buone intenzioni e la mancanza di malizia da parte della gieffina. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per capire se Alfonso Signorini deciderà di attuare un provvedimento disciplinare nei confronti di Perla e addirittura squalificarla o se preferirà non affrontare l’argomento in diretta.