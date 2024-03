GF, Perla in lacrime per Mirko e Shaila: il retroscena non visto

Crisi per Perla Vatiero al Grande Fratello. Ma, si proceda con ordine. Manca meno di una settimana e la gieffina potrà finalmente riunirsi con Mirko Brunetti dopo mesi di lontananza. Prima della loro attesa reunion, però, Alfonso Signorini ha voluto mettere un po’ di zizzania tra la coppia. Durante la puntata del reality andata in onda ieri, lunedì 18 marzo, il conduttore ha mostrato in anteprima a Perla alcune foto che ritraevano il fidanzato ad una serata in compagnia dell’ex velina ed ex allieva di Amici, Shaila Gatta. Nulla di particolarmente compromettente, se non semplicemente un saluto tra i due. Tuttavia, la cosa ha comunque turbato la Vatiero, la quale si è poi sfogata durante la pubblicità con i suoi compagni.

Parlando con Sergio, Perla ha infatti confessato di aver notato che nelle foto Mirko aveva in mano due cocktail diversi, segno che la conversazione sarebbe durata a lungo. L’ex volto di Temptation Island non è riuscita a nascondere la sua gelosia, spiegando che Brunetti deve stare molto attento a ciò che fa e dicendo preoccupata: “Il problema è il dopo, se uno vuole fare una cosa la fa. Ne vede centomila a serata”. Nel corso della puntata, Mirko aveva poi cercato di rassicurarla, esclamando come stesse aspettando solo la sua uscita per poter stare finalmente insieme. Ma, queste parole non sono bastate per rassicurare Perla che, dopo la diretta, avrebbe avuto un duro sfogo.

Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza nelle sue storie Instagram, durante la notte la gieffina avrebbe avuto una crisi di pianto. A quanto pare, Perla non sarebbe riuscita a smettere di pensare alle foto di Mirko con Shaila, reagendo in maniera molta dura. Sono servite a poco le rassicurazioni dei suoi compagni, tanto che Perla non ha saputo trattenersi, lasciandosi andare ad un pianto a dirotto. Queste le indiscrezioni riportate dall’esperto di gossip, le quali rimangono informazioni da prendere con le pinze.

C’è da dire che, in ogni caso, Perla non avrebbe molto da preoccuparsi. Solamente un mese fa, durante un’intervista, Shaila aveva dato del “bamboccione” e “pesciolino a brodo” a Mirko, criticando il suo comportamento dentro e fuori la Casa del GF. Dunque, nonostante l’incontro documentato da Chi, pare che tra i due non ci sia questa grande stima e simpatia.