GF, Perla imita Rosa Ricci di Mare Fuori: che imbarazzo! (video)

Ieri sera, il 19 maggio, si è tenuto un grande evento nel paese natale di Perla Vatiero, Agri, organizzato dai fan in suo onore. Accolta da un caloroso cartellone di ‘Bentornata a casa’, la vincitrice del Grande Fratello 8 è stata festeggiata dai suoi compaesani con una serata ricca di musica, risate e siparietti a tratti imbarazzanti. Tra i presenti, non poteva mancare ovviamente il suo fidanzato, Mirko Brunetti. Inizialmente, si era creata una polemica, poiché le fan di Perla avevano inserito Mirko solo nella lista degli “ospiti“, così da dare maggiore spazio alla Vatiero. Una decisione che aveva stizzito sia Mirko che la stessa Perla, tanto che, alla fine, Brunetti ha finito per essere comunque protagonista della serata insieme alla fidanzata.

Ma, Mirko non era l’unico ex gieffino presente. All’evento, infatti, hanno partecipato anche altri compagni d’avventura dei “Perletti“, come Marco Maddaloni, Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Beraldi e Vittorio Menozzi. Assenti Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, nonostante l’amicizia che avevano stretto con Perla negli ultimi mesi del Grande Fratello. Ovviamente, tutto il pubblico ha documentato la serata con foto e video che si sono rapidamente diffusi sui social. E, tra i vari contenuti pubblicati, ce ne è uno in particolare che ha fatto divertire gli utenti, facendo il giro del web.

Ad un certo punto, mentre era sul palco, Perla ha imitato Rosa Ricci, personaggio protagonista di “Mare Fuori“. La giovane salernitana ha ricreato una delle scene più iconiche della serie, quando Rosa incontra Carmine Di Salvo per la prima volta, dicendo proprio l’iconica frase in napoletano che recita: “Io so Rosa Ricci e tu chi ca** sì pe m ric’r chell ca ij aggia fa?”. Ovviamente, ad “interpretare” il personaggio di Carmine c’era Mirko, causando grida e esultazioni da parte del pubblico.

Proprio dentro la Casa del Grande Fratello, Perla aveva confessato di voler recitare in “Mare Fuori“, chiedendo a Marco Maddaloni se conoscesse qualcuno che potesse aiutarla. Ebbene, nella sua festa, ne ha approfittato e ha messo in scena le sue “doti attoriali“. Come menzionato prima, il video è diventato subito virale generando una miriade di reazioni spassose da parte degli utenti.