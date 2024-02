GF: Perla e Mirko, cadono le maschere: cosa è emerso sul ritorno-farsa

La storia che ha appassionato gli amanti dei reality in questi ultimi mesi sembra essere giunta all’ultimo capitolo nella puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5 lunedì 20 febbraio. Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno messo da parte i problemi del passato e hanno deciso di tornare insieme. Ma il pubblico è stanco e si chiede quanta verità ci sia dietro questa storia.

Tutto è iniziato a giugno 2023 con la partecipazione a Temptation Island: è stata la ragazza ad iscrivere la coppia. All’interno del programma, i problemi tra i due sono diventati subito evidenti, soprattutto le insofferenze di entrambi. Poi sono subentrate altre persone: Igor Zeetti e Greta Rossetti. Perla e Mirko, dopo essersi lasciati, hanno intrapreso una frequentazione con i rispettivi tentatori.

Mentre tra liaison tra la Vatiero e Igor è durata, come si sul dire, da Natale a Santo Stefano, Brunetti e Greta si sono giurati amore eterno, bruciando le tappe e sugellando la loro relazione con un tatuaggio di coppia. Arriviamo all’ingresso di Mirko nella Casa del Grande Fratello, quando l’imprenditore era già in crisi con la Rossetti. Dopo un tentativo di riappacificazione decisamente forzato, nel bunker di Cinecittà è entrata Perla.

Grande Fratello: l’ingresso di Perla nella Casa

Era molto prevedibile l’entrata in gioco della Vatiero come concorrente, come anche l’epilogo di questa storia. I due ex hanno cominciato a riavvicinarsi fin quando poi la Rossetti (forse perché già d’accordo con loro o forse per rovinargli i piani) ha deciso di mollare Mirko e di entrare a sua volta nella Casa del Grande Fratello.

Tutto ciò è stato deleterio per il giovane che, poco dopo, è stato eliminato dai suoi stessi fan, che gli hanno voltato le spalle perché incapace di prendere una posizione. In questi mesi i telespettatori hanno assistito a scene sempre uguali, blocchi di puntate dedicati ai dubbi che Perla e Mirko nutrivano su un possibile ritorno di fiamma. In tutto questo, Greta ha cancellato Brunetti con un colpo di spugna, sminuendo il loro flirt.

La situazione è diventata piuttosto ridicola e, più che appassionare i giovani fan della coppia, ha annoiato il resto dei telespettatori. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Il 14 febbraio Mirko è rientrato in Casa per qualche giorno per capire se con Perla potesse ancora funzionare oppure no. E mentre i fan speravano che in quei giorni la coppia si lasciasse andare a coccole e momenti di intimità, così non è stato. Anzi, il ragazzo sembrava quasi infastidito dal contatto fisico con Perla. Poi, improvvisamente, domenica 18 febbraio gli autori hanno deciso di farlo uscire.

Mirko e Perla: il commento di Alfonso Signorini

Nella puntata del 21 febbraio del Grande Fratello la coppia ha deciso di riprovarci ma l’atteggiamento non è stato molto passionale e, seppur il pubblico invocava il bacio, alla fine non c’è stato. Ciò ha lasciato perplessi un po’ tutti, poiché la coppia non stava insieme da mesi e sembra assurdo che in questa situazione abbiano voluto essere riservati. Mirko in quel momento ha sottolineato di volersi tenere i momenti belli per sé, peccato che ormai questa storia è stata resa pubblica e non esista più privacy: i telespettatori vogliono sapere.

Anche il conduttore è rimasto perplesso ed è stato lui stesso ad invocare il bacio mancato. Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, ha detto: “Mi veniva da ridere quando Mirko, ieri sera, diceva che non avrebbe baciato Perla nonostante il pubblico lo chiedesse perché quel momento era solo loro e lo avrebbe vissuto lontano dalle telecamere. D’accordo, ma è anche vero che il pubblico ha diritto di chiedere il bacio“. Anche perché a baciare Greta non si era fatto molti problemi.

"Il pubblico ha diritto di chiedere il bacio tra Mirko e Perla" Alfonso Signorini a #Pomeriggio5 parlando della puntata di ieri del #GrandeFratello pic.twitter.com/t3jGOCPQKf — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 20, 2024

La replica di Mirko

Poco fa Brunetti ha deciso di replicare al conduttore ribadendo la sua riservatezza, ma con una motivazione che fa acqua dappertutto.

“Mi sono preso i miei tempi e me li prenderò ancora. Ho tutelato ciò che avevo dentro e lo farò ancora. Ho rispettato me stesso e mi sono ascoltato con la pazienza di chi stavolta non voleva azzardare. Mi sono rifugiato dietro alla razionalità per proteggermi dalle situazioni e dal momento, sono riuscito a spogliarmi delle mie paure, delle mie debolezze e finalmente mi sono sentito libero…ascoltando il cuore“

Con queste parole Mirko vorrebbe mettere a tacere tutte le critiche, ma ancora una volta non convince. Ormai quasi nessuno crede più a questa storia d’amore. Soprattutto il pubblico è stanco e così Perla ha perso di credibilità anche davanti ai telespettatori del Grande Fratello. Da considerare anche che, da qui alla finale, potrebbero inventarsi qualcos’altro per far parlare ancora di loro.