GF, Perla e Garibaldi sempre più vicini: tenerezze inaspettate

Nuove tenerezze tra Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi. Sin dal suo ingresso nella Casa, Perla ha avuto una connessione speciale con Garibaldi. I due hanno subito stretto amicizia e il bidello non ha nascosto di trovarla una bellissima ragazza. A tal proposito, nell’ultima puntata del Grande Fratello, è stata mostrata una clip in cui Garibaldi è molto vicino sia a Perla che alla sua “rivale”, Greta Rossetti. Una clip apparentemente ironica, che ha però infastidito parecchio l’ex fidanzato delle due ragazze, Mirko Brunetti. Quest’ultimo, interpellato da Alfonso Signorini, ha infatti dato del giocatore a Giuseppe, accusandolo di volerci provare con le gieffine.

In modo particolare, l’imprenditore ha consigliato a Perla di fare attenzione al bidello, perché potrebbe approfittare della sua amicizia. Sia Greta che la Vatiero sono rimaste basite dalle parole di Mirko, dato il tono scherzoso della clip e del “corteggiamento” stesso di Garibaldi nei loro confronti. Le due ragazze non hanno compreso l’attacco di Brunetti e hanno difeso il loro amico. Perla si è particolarmente agitata, specificando che tra lei e Giuseppe non c’è mai stato nulla se non una bella amicizia. Tuttavia, l’ex protagonista ha ribadito di vedere amicizia solamente da parte della giovane campana, ma sicuramente non dal lato di Garibaldi.

Insomma, l’intervento di Mirko è stata una vera e propria doccia fredda per Perla, che fino a quel momento non aveva immaginato che il suo legame con Giuseppe potesse essere visto in maniera maliziosa. Tuttavia, questo episodio ha avvicinato ancora di più i due ragazzi. Garibaldi è rimasto infatti molto male per le parole di Brunetti, dato che pensava avessero un buon rapporto. Da giorni il gieffino viene accusato di essere un giocatore e, per questo, è andato in crisi. Nelle ultime ore si è rifugiato a letto, dove è stato prontamente raggiunto proprio da Perla.

L’ex volto di Temptation Island si è sdraiata accanto a Garibaldi cercando di consolarlo e i due hanno finito per scambiarsi dei teneri abbracci. Il video ha subito fatto il giro del web e in tanti si stanno chiedendo se stia nascendo un’amicizia speciale tra i coinquilini. Come reagirà Mirko alle coccole della sua ex ragazza con il bidello? Chissà…