GF: Perla e Alessio discutono ancora. C’è gelosia verso Anita?

Questa notte i veterani hanno festeggiato nella Casa del Grande Fratello i 6 mesi da quando è iniziato il programma, subito dopo i concorrenti entrati successivamente sono andati in confessionale. Qui c’è stato un litigio tra Perla Vatiero e Alessio Falsone.

I due hanno stretto sin da subito un rapporto molto stretto così in tanti hanno pensato che alla ragazza potesse piacere il nuovo concorrente. Anche il rapporto con Mirko Brunetti è stato messo in crisi da ciò. Poi è sbocciato l’amore tra Falsone e Anita Olivieri e lui ha preso le distanze da Perla.

Il distacco è stato notato da lei che ne ha parlato anche con Greta Rossetti. Alessio è passato dal trascorrere intere giornate con la Vatiero al non darle nemmeno il buongiorno. Sicuramente il fatto che ora lui abbia stretto questo rapporto con Anita ha avuto la sua influenza, ma lei ne sembra soffrire.

Durante i festeggiamenti Alessio è andato ad infastidire la Vatiero che gli ha chiesto di essere lasciata in pace. Qualcuno sostiene anche che lui abbia esagerato nei modi e c’è chi chiede la squalifica. Ma sembra che ci sia stata una discussione più forte in confessionale.

I veterani erano pronti a fare uno scherzo ai più nuovi, aspettando che uscissero. Poi però è arrivato Federico Massaro che ha rivelato del battibecco tra i due. Anita subito con presunzione ha ammesso di sapere che questo momento sarebbe arrivato. Secondo lei Perla è gelosa.

Loro tutti contenti li esce Federici e annuncia la lite tra Perla e Alessio ⚰️⚰️⚰️⚰️#grandefratello pic.twitter.com/yil5kZcCJW — M_art (@leo_Mmarti) March 10, 2024

Una scenata del genere è già stata mostrata in una clip, non si esclude quindi che alla Vatiero stia dando fastidio la liason tra la ragazza e Alessio.

SE UNA RAGAZZA DICE NO, È NO.

LUI RIDEVA, LEI NO. QUESTO BASTA PER CAPIRE CHE NON STAVANO SCHERZANDO.

VOGLIAMO PROVVEDIMENTI SERI, E MAGARI UNA BELLA SQUALIFICA. CHE UOMO DI MERDA. FOSSI IN LUI MI VERGOGNEREI, MI FAREI PENA.#grandefratello #perlettipic.twitter.com/CAgVO6gRdE — giugiola🫧 || perletti era || (@giusyozdemir) March 11, 2024

La storia tra Alessio e Anita: verità o strategia?

In molti sostengono che in realtà Falsone sia attratto da Perla ma che, non avendo alcuna possibilità per via di Mirko, ha preferito buttarsi su Anita. Lei dal canto suo, per il nuovo entrato, non ci ha pensato due volte a mollare il fidanzato, che la stava aspettando fuori, per intraprendere questa storia.

Sono pochi in Casa a credere nella veridicità di questo sentimento e Beatrice Luzzi ha ammesso di voler “smascherare la coppia“: per lei è tutta una strategia per arrivare in finale.